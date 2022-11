Día Mundial del Churro: seis cafeterías donde disfrutar de este manjar en Málaga

El 11 del 11, además de ser el Día del Soltero y de las compras online, se celebra el Día Mundial del Churro. Pocos planes gustan más al malagueño común que uno como ir a merendar al Centro con un colega o con su pareja -mucho más si es Navidad y el espectáculo de luces y sonido de Calle Larios acaba completando una tarde perfecta-.

El churro es sin duda uno de los manjares que más gusta al foráneo, que abarrota las terrazas cuando el frío aprieta en Málaga con un buen chocolate caliente. Para todos aquellos que nos leen en su visita a Málaga y para los locales, EL ESPAÑOL de Málaga deja una selección de los mejores sitios para comer churros en la ciudad, yendo desde los clásicos a otros poco conocidos, para que innoves ahora que ha bajado la persiana para siempre el mítico Café Central. ¡A disfrutar!

Tejeringos

Calle Cuarteles, Armengual de la Mota, Méndez Núñez, Cristo de la Epidemia, avenida de la Paloma... Da igual qué localización escojas. En todos ellos vas a encontrar colas. Y no es para menos. Estas franquicias especializadas en churros preparan uno de los mejores masas fritas. Además, cuentan con una variada oferta de toppings para acompañar: Kínder, Nutella, chocolate blanco... Sin duda, la mejor opción para los más golosos.

El Tejeringo es la forma más antigua y artesanal de los churros. "No se sabe muy bien a ciencia cierta de dónde proceden los churros pero, algunos estudios apuntan que nacieron en la cultura árabe, muy dados a las masas y hojaldres fritos y cuya influencia dejó marcada en gran medida a Andalucía", subrayan desde la compañía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tejeringo's Coffee (@tejeringoscoffee)

"De ahí salen los Tejeringos, un término que se le atribuye a la forma del molde, que se asemeja a una jeringa y que antiguamente se hacían de latón, con la cual se dibujan en la sartén para freírlos", explican.

Casa Aranda

"Café, chocolate y churros desde 1932". Seguramente no haya mejor eslogan publicitario para definir y explicar uno de los fenómenos locales gastronómicos más exitosos la ciudad, sirviendo unas de las mejores porras de Málaga.

Ubicado en calle Herrería del rey, puede parecer difícil coger mesa en fechas señaladas (especialmente en Navidad o Semana Santa), pero que no te engañen las largas colas. La gran capacidad de sus cuatros locales favorece la rotación, ahorrándote tener que esperar durante demasiado tiempo.

Aunque si eres de los que no puede aguantar los cinco minutos de la antesala, no te preocupes: siempre puedes optar por el take away. Especialmente rápido en el establecimiento de calle Atarazanas, con una ventanilla abierta al público donde puedes recoger los churros y el chocolate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa Aranda Cuenta Oficial (@casaaranda)

Café Madrid

Encontrar un taburete libre en la barra de la cafetería. Acceder al salón de la parte superior y ver a la gente pasear por la plaza del Siglo. Sentir el calor de un local en el que hay quince grados más que en el exterior. Colgar el abrigo de la silla y pedir el mejor chocolate caliente de Málaga. Rituales navideños que provocan que los que han disfrutado del Café Madrid en su niñez se retrotraigan a aquellos años de la infancia.

Abierto desde finales del siglo XIX, el placer que supone pedir una ración de churros con café (o chocolate) en este emblemático establecimiento está al alcance de muy pocas cosas. Puro Mediterráneo moral.

Churrería La Malagueña

Con clara inspiración en las cafeterías de los años 60 y 70, este establecimiento de Málaga ha ido escalando en la lista de las churrerías imprescindibles de la ciudad hasta situarse en lo más top del ranking.

"Conseguimos mantener el sabor del verdadero churro tejeringo. Elaboramos diariamente nuestros churros con la mejor materia prima 100% artesanal. Preparamos la masa, rellenamos la jeringa, dibujamos los churros sobre el aceite uno a uno, los freímos con aceite de calidad y la temperatura perfecta para conseguir el mejor resultado, y directos a la mesa", explican. ¿El secreto? La pasión con la que lo preparan.

Además, el servicio destaca por su rapidez, amabilidad y por ofrecer una carta de gran calidad a precios populares. Situada en calle Sebastián Souvirón, es una opción idónea para aquellos amantes del desayuno en la calle en las mañanas de sábado.

Bar el Caracol

"Un lugar de toda vida". Quizá sea una de las expresiones que más se repite al entrar y buscar las valoraciones a esta tradicional cafetería. Situado en calle Cristo de la Epidemia, se trata de una de las mejores opciones para todo aquel que quiera ir a merendar cualquier día de la semana y huir de las aglomeraciones del Centro.

Con la clásica barra metálica, los churros de este bar son un must que debes incluir en tu selección, aunque tampoco están nada mal los pitufos o molletes combinados con las opciones en carta: chicharrones, sobrasadas, mermeladas...

Sigue los temas que te interesan