Teresa Porras: "Soy de las que se recorre toda la ciudad para disfrutar de sus luces de Navidad"

El encendido de las luces navideñas en calle Larios se ha convertido desde hace años en uno de los mayores acontecimientos de la ciudad. De hecho, muchos turistas nos visitan en estas fechas con el objetivo de verlas, entre otras cosas. Teresa Porras (Málaga, 1965) está detrás del espectáculo en el que se ha convertido la Navidad en la capital y, también, en buena medida, la de la Feria.

La concejal de Fiestas llegó al Ayuntamiento malagueño de la mano de la exalcaldesa Celia Villalobos. Apenas un año después de su elección, Francisco de la Torre se hizo con la Alcaldía, y desde entonces ha trabajado de su mano como una fiel escudera. A sus tareas como edil se suma la responsabilidad de gestionar la empresa de limpieza, Limasam. Nos contesta a las 12 uvas malaguitas poco antes de la Nochebuena.

¿Bajar a ver las luces de Málaga le provoca mucho agobio, o no le falta ni el paseo por los puestos del Parque? ¿Qué le ha parecido el alumbrado este año?

Agobio ninguno. Soy de las que se recorre toda la ciudad para disfrutar de sus luces. El parque es cita obligada siempre.

¿Málaga o Vigo? ¿Qué opina sobre esta competición navideña?

No entré en competición con nadie. Málaga es la mejor y número uno.

¿Una tradición familiar que nunca faltará en estas fechas?

El belén y el árbol de Navidad.

La Lotería de Navidad… ¿Es de echarla por si toca algo o es de los que opina que es 'el impuesto de los tontos'?

Claro que juego y si toca...

¿Qué prefiere: Nochevieja, Nochebuena o Reyes?

Las tres. Cada una tiene su encanto.

¿Es de los que se atraganta con las uvas? Háblenos sobre su Nochevieja… ¿Macrofiesta de etiqueta, fiesta con los amigos o quedada familiar?

No, en absoluto. Macrofiesta no, pero siempre me arreglo para quedar con la familia y amigos y dar la bienvenida al año nuevo.

¿Cuál es el plato que nunca faltará en estos días?

Una buena "sopita" y el chivo.

¿Y ese villancico que es imperdonable pasar de largo?

Campana sobre campana.

¿Era de ir a ver la Cabalgata de Reyes? ¿Por qué zona solía verla?

Siempre, es un día muy especial. A mis hijos les encanta ese día. Ahora también busco hueco para disfrutar con mi nieto. El parque me encanta.

¿Cuál fue el mejor regalo de Reyes de su infancia? ¿Por qué?

Las muñecas que me hacía mi madre. Ella hasta elaboraba las ropitas.

¿Y ese que se dejaron por el camino y nunca llegó?

La lotería, jejejeje.

De niño… ¿Los Reyes le traían carbón o chucherías? ¿Era usted buen estudiante y un niño responsable?

Nunca me dejaron carbón. Era muy responsable pero disfrutona de cada uno de los momentos.

Sigue los temas que te interesan