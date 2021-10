Planes para el puente en Málaga (mas allá de la magna y Halloween)

Es viernes y esta vez tenemos un fin de semana más largo de lo habitual para celebrar la llegada del mes de noviembre. La provincia espera con ansias este fin de semana por dos motivos. Por un lado, la celebración de la procesión magna este sábado y, por otro, el día de Halloween, que llega cargado de planes para toda la familia desde este mismo viernes.

Sin embargo, en EL ESPAÑOL de Málaga pensamos también en esas personas que tienen ganas de pasarlo bien, pero que no son unos apasionados ni de la fiesta americana ni de las procesiones. Málaga es tan completa a nivel cultural, que no faltan los planes de todo tipo, así que vamos a ello.

En primer lugar, visitamos el templo de la Cochera Cabaret como cada fin de semana. Esta pequeña sala de la zona oeste de la capital viene cargada siempre de opciones para todos los gustos. En este caso, el día 30 llegan Astola y Ratón con su gira 'El fin del principio'.

Después de un verano de encierro exhaustivo grabando lo que será su nuevo LP; antes de lanzarlo y girar con él, quieren despedir muchas de las canciones de su actual repertorio en el escenario para dejar paso al nuevo sonido. Las entradas cuestan 15 euros y el show comienza a las diez de la noche.

En el mismo recinto el día 31 también habrá hueco para la risa gracias a grandes actores como Pablo Puyol, Miguel Ángel Martín, Virginia Muñoz y Noemí Ruiz. Este elenco acabará sacando carcajadas al público con 'Un secreto a voces'.

Según el director de la obra, 'Un secreto a voces' es una comedia de enredo repleta de risas y entretenimiento donde también hay una historia con un conflicto que hace que los personajes muestren todas sus complejidades sin caer en lo superficial. "Un concepto tan antiguo como el secreto, combinado con algo tan actual como las fake news harán de esta historia un perfecto cóctel explosivo llevando al límite a los cuatro protagonistas de esta obra", dice.

En el marco de la 33 temporada lírica del Teatro Cervantes también el próximo 31 de octubre llega Juan Diego Flórez, que está considerado como uno de los más grandes talentos de la ópera, con una carrera que incluye actuaciones en los principales escenarios del mundo. El de Lima llega a Málaga junto a la Orquesta Filarmónica de la provincia bajo la dirección musical de Cristopher Flankin para inaugurar la temporada. Aún quedan entradas disponibles entre 66 y 120 euros.

También hay cabida para la danza en los planes de este fin de semana. En el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia, 'No Pleasures'. Este espectáculo, dirigido por el coreógrafo vasco Iker Karrera, habla de la anhedonia, la incapacidad de experimentar placer, la pérdida de interés y disfrute en todas las actividades que alguna vez te gustaron. La sensación de que ya nada te importa ni te motiva. Si quieres saber qué hacer cuando no se siente nada, no te lo pierdas. Solo necesitas recoger una invitación.

Y, por último, un plan para esta misma noche en la Sala Trinchera de la capital. El freestyler Walls, también conocido como Ginés Paredes, improvisará para todos los malagueños. Con su talento y frescura habitual los acabará dejando con la boca abierta. Además, tampoco faltará alguna de sus canciones. Las puertas se abren a las 19.30 horas y las entradas están disponibles desde 20,50 euros.

