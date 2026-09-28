Gran fiesta de la cerveza en este pueblo malagueño el 10 y 11 de octubre: música en directo y gastronomía local

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Las claves Generado con IA La Fiesta de la Cerveza Oktoberfest regresa a Torre del Mar el 10 y 11 de octubre en la avenida Toré Toré. El evento contará con música en directo, actuaciones de grupos tributo y actividades para todo tipo de público. El sábado actuarán Free Soul Band, Hombres B (tributo a Hombres G) y Las Vegas; el domingo, Malabares (Estopa), Iberia Sumergida (Héroes del Silencio) y Aire (Mecano). Habrá también participación de colectivos locales de baile y coros, como Coro Luz del Alba y Grupo de Castañuelas Ganas de Vivir.

Regresa a Vélez-Málaga uno de los eventos gastronómicos que forma parte del calendario de otoño en la localidad de Torre del Mar. Se trata de la Fiesta de la Cerveza, Oktoberfest, con dos jornadas en la céntrica avenida Toré Toré.

Habrá música en directo, actuaciones, baile y grupos tributo, con una programación dirigida a públicos de diferentes edades.

La fiesta comenzará el sábado 10 de octubre a las 13.00 horas, y a las 16:00 horas será la primera actuación musical con Free Soul Band.

A las 18:00 horas llegará el turno de Hombres B, tributo a Hombres G, que repasará algunos de los grandes éxitos del pop español. La jornada finalizará a las 20:00 horas con la actuación de Las Vegas.

El domingo 11 de octubre continuará la programación con otras tres actuaciones.

A las 16:00 horas actuará Malabares, tributo a Estopa; a las 18:00 horas, Iberia Sumergida, tributo a Héroes del Silencio; y a las 20:00 horas cerrará el programa musical Aire, grupo tributo a Mecano.

Además de los conciertos, durante el fin de semana participarán diferentes grupos de baile y colectivos locales, entre ellos Coro Luz del Alba, Feel the Music, Fit Gipsy Dance, Coro Peña Buena Amistad y Grupo de Castañuelas Ganas de Vivir.

“Seguimos apostando por una programación de actividades que mantenga vivo nuestro pueblo durante todo el año, ofreciendo propuestas de ocio para nuestros vecinos y vecinas y para todas aquellas personas que nos visitan”, ha explicado la concejala de Comercio, Beatriz Gálvez.

En este sentido, ha defendido la necesidad de seguir promoviendo iniciativas que permitan ampliar la actividad económica y turística de Torre del Mar más allá de los meses de verano.

“Tenemos muy claro que Torre del Mar no puede ser únicamente un destino de verano. Queremos un pueblo vivo los doce meses del año, con propuestas que contribuyan a mantener nuestra actividad económica y turística más allá de la temporada estival, y el Oktoberfest es una muestra de esa apuesta”, ha añadido.