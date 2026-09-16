Las obras para mejorar Condemar en Chilches avanzan: dos empresas optan al contrato de 237.000 euros

La zona en la que se realizarán las obras en Chilches. Ayuntamiento de Vélez-Málaga

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Las claves Generado con IA Dos empresas han presentado ofertas para realizar las obras de mejora en la urbanización Condemar de Chilches, con un presupuesto de 237.160,62 euros. La Mesa de Contratación para la adjudicación del proyecto se celebrará el 18 de septiembre. Las obras incluyen mejoras en calzadas, aceras, aparcamientos, alumbrado y señalización, principalmente en la avenida Brisa del Mar y calles interiores. El proyecto forma parte de un proceso municipal para asumir el mantenimiento y conservación de diversas urbanizaciones del municipio.

Dos empresas han presentado sus ofertas para ejecutar las obras de mejora de la urbanización Condemar en Chilches, cuyo presupuesto asciende a 237.160,62 euros, según ha informado el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en un comunicado.

El plazo para concurrir a la licitación finalizó ayer, 15 de septiembre, y el próximo viernes 18 de septiembre tendrá lugar la Mesa de Contratación para continuar con el procedimiento de adjudicación.

El alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez ha destacado que la presentación de estas dos ofertas supone “un nuevo paso que nos acerca al inicio de unas obras muy necesarias para los vecinos de Condemar”.

Además, ha explicado que "podemos decir que el procedimiento sigue avanzando. Este viernes daremos un nuevo paso con la Mesa de Contratación. Estamos cada vez más cerca de que las máquinas lleguen a Condemar y de empezar a transformar sus calles”, ha señalado el alcalde.

El regidor veleño ha subrayado que el avance de esta licitación “demuestra que estamos pasando de los compromisos a las actuaciones concretas”. “Estamos cumpliendo con una hoja de ruta. Primero tomamos la decisión de asumir estas urbanizaciones, después hemos ido preparando los proyectos y ahora estamos licitando y llevando las inversiones al terreno”, ha añadido.

La actuación cuenta con un presupuesto de 237.160,62 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo.

Lupiáñez ha recordado que esta intervención se enmarca en un proceso impulsado por el Ayuntamiento para la recepción progresiva y asunción del mantenimiento y conservación de las urbanizaciones del municipio, entre ellas Condemar.

Una actuación integral para mejorar Condemar

El proyecto contempla una intervención global sobre los principales viales de la urbanización, con actuaciones para mejorar el estado de las calzadas, renovar los tramos de acera deteriorados y reparar las zonas de aparcamiento.

También se contempla la reparación de arquetas y canalizaciones, la mejora del alumbrado público, incluida la instalación de nuevos puntos de luz en la zona verde situada al sur del sector, así como la renovación de la señalización vertical y horizontal. Los trabajos se desarrollarán principalmente en la avenida Brisa del Mar, eje principal de Condemar, así como en los viales interiores y las calles Las Perlas y Bióloga Irene Gámez Martín.