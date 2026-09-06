Miles de personas llenan las playas de Torre del Mar con la exhibición del festival aéreo

Uno de los momentos de la jornada. Jorge Zapata. EFE.

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 300.000 personas asistieron al XI Festival Aéreo Internacional en Torre del Mar, Vélez-Málaga. El evento reunió a 33 aeronaves, destacando cazas, patrullas acrobáticas, paracaidistas y el Eurofighter C-16. Este año debutó la Formación Mirlo, sustituyendo a la histórica Patrulla Águila en el protagonismo del festival. La cita incluyó exhibiciones de equipos civiles y militares, así como actividades complementarias como aeromodelismo y firmas de pósters.

Miles de personas abarrotaron este domingo las playas de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, para asistir a la undécima edición del Festival Aéreo Internacional. La exhibición reunió a 33 aeronaves, entre las que destacaron cazas, patrullas acrobáticas, paracaidistas y el plato fuerte de la jornada, el Eurofighter C-16.

Este año, el protagonismo recayó en la Formación Mirlo, que sustituye tras varias décadas a la histórica Patrulla Águila. Además, el público pudo disfrutar de las maniobras de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA), la Patrulla Aspa, el imponente A400M y los hidroaviones del Grupo 43 dedicados a la lucha contra incendios.

Desde primera hora de la mañana, una multitud de asistentes —que la organización cifró en hasta 300.000 personas— llenó la costa y el paseo marítimo del núcleo torreño. La afluencia se intensificó al mediodía con el inicio del espectáculo, que ofreció casi cuatro horas ininterrumpidas de maniobras sobre la bahía.

Las aeronaves se exhibieron a escasos metros de la orilla ante los bañistas y ante cientos de embarcaciones de recreo y tablas de paddle surf que siguieron el evento desde el agua.

En total, el festival contó con dieciocho unidades de exhibición repartidas entre seis equipos civiles, cuatro institucionales y ocho militares.

La cita reunió a pilotos procedentes de España, Portugal y Reino Unido con licencias en disciplinas tan diversas como paramotor, autogiros, aviación ligera, acrobacias, grandes formaciones, transporte militar, helicópteros, extinción de incendios y aviación de caza. Entre los participantes civiles destacaron David Ceijeiro en paramotor, el Real Aeroclub de Sevilla, la formación Aerosparx, el piloto de autogiro Francisco Javier Jiménez «Francis» y el equipo ibérico Yakstars.

Uno de los vuelos. EFE

El espectáculo comenzó con los saltos acrobáticos de los paracaidistas del Ejército del Aire desplegando la bandera de España. A continuación, la Guardia Civil realizó su exhibición con el avión CN-235, un helicóptero y un novedoso salto de paracaidistas, seguida por la intervención del helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía.

El tramo final guardaba algunos de los reclamos más esperados por el público. La Patrulla Aspa, la Formación Mirlo y el estruendoso paso del Eurofighter C-16, cuyo motor resonó a varios kilómetros de distancia, pusieron el broche de oro al evento.

El festival volvió a congregar a miles de visitantes y dejó la ocupación turística prácticamente al completo en la zona, por lo que el Ayuntamiento destacó el importante impacto económico generado en el municipio. Como oferta complementaria, la jornada incluyó una exhibición de aeromodelismo, puestos de venta especializados y la habitual sesión de firma de pósters por parte de los pilotos y patrullas.