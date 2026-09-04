El Festival Aéreo de Torre del Mar promete espectáculo de primer nivel

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Aéreo de Torre del Mar celebra su undécima edición este fin de semana, consolidándose como uno de los más importantes de España y el sur de Europa. El evento contará con la participación de equipos destacados como la Patrulla Acrobática de Paracaidismo, la Patrulla Aspa y el equipo británico Aerosparx. Entre las aeronaves presentes destacan el Eurofighter, el Airbus A400M, helicópteros de la Guardia Civil y Policía Nacional, y demostraciones de autogiros y paramotores. Las exhibiciones se realizarán el domingo 6 de septiembre a partir de las 11:30, con entrenamientos previos el sábado 5, recomendándose protección auditiva para niños debido al ruido.

En julio de 2016 se celebró por primera vez el Festival Aéreo de Torre del Mar, en las playas del municipio veleño.

Lo que en un principio era un evento pendiente de la afluencia del público para su continuidad, se ha convertido después de 10 ediciones en uno de los festivales aéreos más importantes de España y, también, del sur de Europa.

Y precisamente público es lo que no faltó en esa primera edición, ya que en julio de 2016 la afluencia de espectadores fue sencillamente espectacular, con cientos de miles de asistentes que pudieron contemplar en directo y de manera totalmente gratuita las evoluciones de las aeronaves desde la playa, con toda la familia, y muchos de ellos en bañador.

Esta undécima edición que llega este fin de semana seguirá la línea ascendente de las anteriores, con una continua mejora en cuanto a las aeronaves y pilotos participantes en el espectáculo aeronáutico, ahora a principios de septiembre para así evitar algo el calor y, de paso, hacer más cómodo al público asistente y a los propios habitantes de la zona el fin de la temporada de agosto, con la salida miles de veraneantes a sus ciudades de origen.

En los espectáculos aéreos como el de Torre del Mar se busca una buena y segura ubicación. Para ello, la enorme playa torreña es el sitio perfecto para el desarrollo de esta actividad, con aeronaves que realizan sus complicadas maniobras sobre la lámina de agua, a plena vista de las personas que se sitúan a lo largo de la misma.

Además, cuenta con dos ubicaciones aeronáuticas que dan asistencia técnica y personal a los participantes, como el Real Aeroclub de Málaga y su Aeródromo de La Axarquía de Vélez-Málaga, desde donde muchas de las aeronaves saldrán hacia la exhibición.

Festival Internacional Aéreo de Torre del Mar. Álex Zea-EP

La otra es la Base Aérea de Málaga, donde los cazas y los militares que los pilotan estarán posicionados. También la Base de Armilla de Granada, con sus helicópteros y a solo unos minutos de Torre del Mar, es otro de los puntos de partida de aeronaves.

Muchos y muy interesantes son los contenidos que podrá ver el público asistente, como la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire, con sus coreografías en el aire.

También estará presente el fabricante andaluz ELA con sus autogiros, muy demandados en todo el mundo. Otro de los habituales es el equipo británico Aerosparx, con sus exhibiciones coordinadas de fuegos artificiales acoplados en las alas de sus aviones.

La Formación Mirlo, con los Pilatus PC-21 que utiliza el Ejército del Aire para el entrenamiento de sus pilotos de combate, mostrará por primera vez el turbohélice más avanzado del mundo volando en una formación perfectamente coordinada.

Tampoco faltará la presencia habitual de la Patrulla Aspa del Ejército del Aire venida desde Armilla, donde la formación de pilotos de helicóptero es su actividad básica. Con ella disfrutaremos de maniobras nunca vistas de los helicópteros EC-120.

Otro de los habituales es el Yakstars, la patrulla que tiene como avión el Yak-52, usado habitualmente en otros tiempos como entrenador de pilotos militares.

Recién llegado de Estados Unidos como representante del equipo español de vuelo acrobático estará el marbellí Camilo Benito, con un Extra 300SC, el Fórmula 1 del aire.

También tendremos la oportunidad de ver en directo a los miembros del Aeroclub de Sevilla y sus aviones. La Guardia Civil será representada por el helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, el avión CN235 y el Equipo de Paracaidismo del cuerpo.

Otro que se dejará ver es el helicóptero de la Unidad Aérea de la Policía Nacional y David Tejeiro con su paramotor. Como plato fuerte se podrán ver las pasadas del Eurofighter que llegará desde la Base Aérea de Málaga, el caza más avanzado que tenemos en Europa, así como el Airbus A400M, el avión militar de transporte más avanzado del mundo, con 44.000 caballos de potencia, fabricado en las instalaciones de Airbus de Sevilla.

El programa incluye entrenamientos de los pilotos en la jornada del sábado 5, quizá más cómodo de ver por la menor aglomeración de público. Sin embargo, se promete un lleno total de la playa de Torre del Mar en la jornada del domingo 6 de septiembre, con exhibiciones a partir de las 11:30 de la mañana.

Si se acude con niños sería aconsejable que estos lleven protección en los oídos, ya que algunos aviones pueden emitir mucho ruido. Igualmente, se recomienda no acudir con perros por el mismo motivo.

Debido a la gran cantidad de público que se espera, hay que llegar con tiempo a las zonas de aparcamiento habilitadas en el entorno del Centro Comercial El Ingenio.