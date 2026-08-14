Vélez-Málaga logra un remanente de 9,14 millones y evitará que el 40% de subida del agua llegue a los vecinos

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha cerrado la liquidación del presupuesto de 2025 con un remanente positivo de 9,14 millones de euros. El consistorio asumirá con cargo al presupuesto municipal el incremento del 40% en la tarifa del agua en alta, evitando que esta subida se traslade a los vecinos. Parte del remanente se destinará a amortizar deuda con entidades financieras, lo que permitirá reducir obligaciones y mantener capacidad de inversión municipal. El equipo de gobierno destaca la situación financiera saneada y atribuye estos resultados a la planificación y gestión de los recursos públicos.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha cerrado la liquidación del presupuesto de 2025 con un remanente positivo de 9.141.143,09 euros, un resultado que, según el equipo de Gobierno, da continuidad al balance favorable obtenido en el ejercicio anterior y permite al Consistorio afrontar nuevos compromisos económicos.

Entre las principales aplicaciones previstas destaca la decisión de asumir íntegramente el incremento del precio del agua en alta, de manera que el Ayuntamiento asegura que la subida no será trasladada a los recibos de los vecinos.

En concreto, el Consistorio señala que asumirá con cargo al presupuesto municipal el incremento del 40% de la tarifa del agua en alta aplicado por Axaragua, empresa suministradora. Según explica el Ayuntamiento, la actualización se produce después de más de diez años sin revisar las tarifas y está vinculada también a revisiones relacionadas con el IPC pendientes desde 2015.

A este incremento se suma un recargo temporal derivado de la traída de agua desde Málaga, motivado por la situación de sequía y la crisis hídrica que ha afectado al sistema y al embalse de La Viñuela.

El equipo de gobierno sostiene que la situación económica derivada de la liquidación presupuestaria permitirá absorber este incremento mediante recursos municipales.

El Consistorio presenta esta decisión como una de las primeras aplicaciones del remanente, aunque no concreta en el comunicado cuál será el importe exacto que deberá destinarse a asumir el incremento de la tarifa.

Parte del remanente irá a amortizar deuda

La segunda gran aplicación anunciada será la amortización de deuda con entidades financieras. El remanente positivo permitirá, según el Gobierno municipal, disponer de un mayor margen de maniobra para hacer frente a compromisos económicos y reducir obligaciones financieras, al tiempo que se mantiene capacidad para afrontar nuevas inversiones y proyectos.

El equipo de gobierno defiende que el resultado de la liquidación refleja una situación financiera saneada y una mayor capacidad para afrontar nuevas necesidades sin comprometer el funcionamiento de los servicios municipales.

Desde la Concejalía de Hacienda, encabezada por Manuel Gutiérrez, atribuyen este escenario al trabajo realizado en materia de planificación y gestión de los recursos públicos.

Según el Ayuntamiento, esta situación permite que los ingresos municipales no solo garanticen el funcionamiento ordinario de los servicios, sino que generen capacidad para asumir compromisos adicionales y acometer actuaciones que repercutan en el municipio.