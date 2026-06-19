Muere un joven motorista de 29 años en Torre del Mar (Vélez-Málaga): chocó contra una furgoneta
El accidente de tráfico se produjo en la Cuesta del Visillo y ha causado una gran conmoción en el pueblo.
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Las claves
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Un joven motorista de 29 años ha fallecido en un accidente en Torre del Mar, Vélez-Málaga.
El accidente ocurrió sobre las 17:55 horas en la Cuesta del Visillo tras colisionar una moto y una furgoneta.
Servicios de emergencia y Policía Local acudieron al lugar, pero no pudieron salvar la vida del motorista.
La Policía Local ha procedido al levantamiento del cadáver e investiga las circunstancias del suceso.
Un joven de 29 años ha fallecido este jueves en un accidente entre una moto y una furgoneta en la población de Torre del Mar de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El suceso se produjo en la Cuesta del Visillo sobre las 17:55 horas, cuando impactaron un motorista y una furgoneta.
Al lugar, la sala operativa del 112 envió a efectivos de Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que nada pudieron hacer por salvar su vida.
Según fuentes de Policía Local, se ha procedido al levantamiento del cadáver y se instruyen diligencias.