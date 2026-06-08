Vélez-Málaga inmortaliza el legado de Juan Breva en el 108 aniversario de su muerte

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Las claves Generado con IA Vélez-Málaga ha conmemorado el 108º aniversario de la muerte de Juan Breva con un acto solemne junto a su monumento en la Plaza del Carmen. El evento incluyó una actuación del cantaor Antonio José Fernández y la entrega floral en honor al célebre artista flamenco. El Ayuntamiento ha inaugurado un azulejo cerámico en la calle dedicada a Juan Breva, obra de la artista local Ascen Moreno. Juan Breva, nacido en 1844, es considerado el cantaor más relevante del siglo XIX y fue elogiado por figuras como Federico García Lorca.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha conmemorado este lunes el 108º aniversario del fallecimiento de Antonio Ortega Escalona, artísticamente llamado ‘Juan Breva’.

La Plaza del Carmen ha albergado un solemne acto junto al monumento del creador. Durante la cita, el cantaor Antonio José Fernández dedicó una actuación al maestro antes de la entrega floral.

El regidor, Jesús Lupiáñez, destacó la imborrable huella del músico y su relevancia en los principales escenarios de la época.

"Alcanzar hoy los 108 años desde su partida nos recuerda que la impronta de Juan Breva en la historia del flamenco es absolutamente imborrable. Mantener vivo su recuerdo año tras año es una obligación moral e institucional para Vélez-Málaga, logrando que las nuevas generaciones sigan reconociendo el valor de un creador único que llevó el nombre y el sentir de nuestro municipio a los escenarios más importantes de su época", ha dicho Lupiáñez.

El monumento dedicado a Juan Breva en Vélez Málaga.

"Juan Breva no es solo pasado, es identidad viva de nuestra cultura. Queremos agradecer especialmente a la Peña Flamenca su presencia hoy aquí, demostrando una vez más que Vélez-Málaga es una ciudad orgullosa de sus raíces y de sus grandes creadores", ha añadido el alcalde.

Coincidiendo con la efeméride, el Consistorio ha inaugurado un azulejo cerámico en la calle dedicada al artista. Esta pieza, elaborada por la creadora local Ascen Moreno, se suma a las instaladas en Canalejas y Luis de Rute para embellecer el centro histórico.

Nacido en 1844 en el municipio y fallecido en Málaga en 1918, Juan Breva es considerado el cantaor más relevante del siglo XIX. El genial artista, elogiado por Federico García Lorca, popularizó el cante malagueño e incluso actuó ante Alfonso XII.