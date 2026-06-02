Una enorme columna de humo crea alarma en Vélez-Málaga: arde un taller de camiones cerca de la ETAP de El Trapiche

La columna de humo del incendio del taller de camiones en Vélez-Málaga. Cedida a EEM

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en un taller de camiones en la carretera A-7205 de Vélez-Málaga ha causado una gran columna de humo visible en la zona. El fuego se originó cerca de una gasolinera y de la estación depuradora de agua potable (ETAP) de El Trapiche, movilizando a bomberos y fuerzas de seguridad. No se han registrado heridos, pero algunos vecinos de áreas cercanas han sido desalojados por precaución. Se recomienda a los residentes mantener puertas y ventanas cerradas debido al humo tóxico generado por la combustión de neumáticos.

Una gran columna de humo ha sorprendido a los vecinos de la Axarquía este martes. El humo proviene de un incendio en un taller de camiones en la carretera A-7205 en Vélez-Málaga, según han confirmado a este periódico desde el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La sala ha recibido el aviso a las 19.10 horas. Los testigos alertaban de un incendio en la nave Taller de Francisco Ortega que está cerca de una gasolinera y de la Estación Depuradora de Agua Potable (ETAP) de El Trapiche.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado Policía Local, Policía Nacional y Efectivos del Cuerpo Provincial de Bomberos. En este momento el fuego está controlado, pero continúan las labores de extinción por parte de las dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, con un importante despliegue también de efectivos de Policía Local y Policía Nacional.

La nave afectada por el incendio en Vélez-Málaga.

El 061 también ha sido avisado, pero, por el momento, no constan heridos.

Vecinos de la zona han informado a este periódico que han desalojado a aquellos que residen en las áreas más cercanas al lugar de los hechos. Al parecer, al rededor de las 20.00 horas se han percatado de que ha dejado de salir humo del inmueble afectado, pero "se empezaron a escuchar explosiones y volvió a avivarse".

Desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga han trasladado, a través de sus redes sociales, "calma y tranquilidad" a sus vecinos ante el incendio originado en la nave Taller de Francisco Ortega, junto a la gasolinera, en El Trapiche.

Ante la gran columna de humo originada por el fuego en el que están ardiendo neumáticos, recomiendan a todos los vecinos de la zona permanecer en sus domicilios, manteniendo puertas y ventanas cerradas, y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local.