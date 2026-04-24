Paso importante en Vélez-Málaga: elimina la obligatoriedad de las Entidades Urbanísticas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez-Málaga elimina la obligatoriedad de crear Entidades Urbanísticas de Conservación en 24 sectores, beneficiando a unos 10.000 vecinos. El consistorio asumirá directamente el mantenimiento de estos entornos para mejorar la calidad de vida y preservar su acondicionamiento diario. El Pleno ratificó la adhesión de Vélez-Málaga al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, con el objetivo de potenciar el transporte público y generar ahorros para los usuarios. Se intensifican los controles policiales ante la oleada de robos en Almayate y Valleniza, y se aprueban nuevas medidas como toldos en parques infantiles y un Plan Municipal de Arbolado y Sombra.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha aprobado este viernes una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permite suprimir definitivamente la obligación de constituir Entidades Urbanísticas de Conservación en 24 sectores del municipio, respondiendo a una histórica reclamación de los residentes.

El concejal Celestino Rivas ha explicado que el Ayuntamiento gestionará directamente el mantenimiento de estos entornos. “Traemos hoy aquí la aprobación definitiva de un asunto de vital importancia, un paso decisivo en la eliminación progresiva de esta figura urbanística”, ha dicho.

La iniciativa beneficiará a unos 10.000 vecinos tras recibir el visto bueno de la Junta de Andalucía. El consistorio busca con esta recepción municipal preservar el acondicionamiento diario y la calidad de vida en dichas zonas.

En materia de movilidad, el Pleno presidido por el alcalde Jesús Lupiáñez ratificó la adhesión de la ciudad al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.

La integración, efectiva el 1 de mayo, pretende potenciar el transporte público y generar ahorros económicos para los usuarios locales. “Esto puede representar la potenciación del transporte público, así como un ahorro considerable para los usuarios”, ha indicado Lupiáñez.

Por otra parte, los ediles solicitaron declarar Bien de Interés Cultural el patrimonio de María Zambrano custodiado por su Fundación. La Concejalía de Cultura busca proteger este archivo histórico y rendir homenaje a la trayectoria universal de la pensadora veleña.

En el ámbito de seguridad, el Pleno analizó la reciente ola de robos en Almayate y Valleniza. Jesús María Claros, concejal de Agricultura y teniente de alcalde, ha destacado que se han intensificado los controles policiales, superando las 150 actuaciones preventivas en las últimas semanas para frenar la delincuencia.

También se apoyó la instalación de toldos en parques infantiles y la creación de un Plan Municipal de Arbolado y Sombra. Además, se instó al Gobierno central a elaborar un Plan Nacional del Agua para optimizar los recursos hídricos.