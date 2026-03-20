Vélez-Málaga inaugura la rehabilitación de su teatro Lope de Vega: se han invertido 3 millones de euros

Un momento de la inauguración del teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga tras su rehabilitación.

Las claves nuevo Generado con IA El teatro Lope de Vega de Vélez Málaga ha sido rehabilitado con una inversión de 3 millones de euros provenientes de fondos europeos Next Generation. Las obras han incluido mejoras en saneamiento, gestión de residuos, eficiencia energética y accesibilidad, como la instalación de un ascensor y la adaptación de la sala. Se han reforzado estructuras, retirado amianto y mejorado el aislamiento acústico, además de instalar un nuevo sistema de climatización e iluminación. A la inauguración asistieron el alcalde Jesús Lupiáñez y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

El teatro Lope de Vega de Vélez Málaga luce como nuevo tras una rehabilitación en la que el gobierno de España, a través de los fondos europeos Next Generation, ha invertido tres millones de euros.

Se han mejorado las instalaciones de saneamiento o la gestión de residuos y se han ejecutado diversas medidas para promover la eficiencia energética. Entre ellas en la envolvente del edificio y la carpintería, incorporando un nuevo sistema de climatización junto con mejoras en iluminación y automatización.

Se ha instalado un ascensor y se ha adaptado la sala del teatro para que sea accesible. Se han mejorado y reforzado escaleras, forjados y pilares y se han retirado elementos que tenían amianto, mejorando también el aislamiento acústico.

Al acto han acudido, entre otros, el alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

“El teatro llevará a todos los veleños y veleñas la mejor cultura en las mejores condiciones ambientales, de accesibilidad y eficiencia energética”, ha asegurado Salas.