Vélez-Málaga reúne a una treintena de productores en una nueva edición de la feria ‘Sabor a Málaga’

Las claves nuevo Generado con IA Vélez-Málaga acoge del 13 al 15 de marzo la feria 'Sabor a Málaga', reuniendo a una treintena de productores locales en la calle Canalejas. El evento ofrece una amplia variedad de productos malagueños: aceites, vinos, quesos, embutidos, mieles, frutos tropicales, dulces, panes y más. El programa incluye showcookings, degustaciones, talleres, catas, conciertos y actividades para toda la familia, destacando el domingo para el público infantil. Esta feria fomenta el consumo de productos de proximidad y fortalece la proyección nacional e internacional de los productores locales.

Vélez-Málaga acogerá entre el 13 y el 15 de marzo una nueva edición de la feria ‘Sabor a Málaga’, la marca promocional de la Diputación orientada a impulsar el sector agroalimentario de la provincia. El encuentro se celebrará en la calle Canalejas.​

Alrededor de una treintena de productores procedentes de distintos municipios malagueños, entre ellos varios de la localidad anfitriona, exhibirán y pondrán a la venta una amplia variedad de alimentos que representan la tradición gastronómica y la calidad del territorio.​

El público encontrará aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, quesos de cabra, embutidos, mieles, aceites esenciales, frutos tropicales, mermeladas, conservas vegetales, croquetas artesanas, frutos secos, aceitunas y encurtidos, cafés, cervezas artesanales, destilados, dulces y panes.​

“Los mejores productos de Málaga estarán en el corazón de la Axarquía del 13 al 15 de marzo, municipio imprescindible en el impulso del sector agroalimentario malagueño”, ha destacado el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez.​

​Lupiáñez ha incidido en que las ferias comarcales ayudan a difundir y fomentar el consumo de productos de proximidad y saludables. Además, ha valorado que “el excelente trabajo que desempeña Sabor a Málaga se traduce en nuevas alianzas” para el sector.​

El cartel de la feria de Sabor a Málaga en Vélez Málaga.

Según el alcalde, estas sinergias favorecen el desarrollo y la proyección nacional e internacional de los productores locales, generando riqueza y empleo en los municipios, y suponen una apuesta decidida “por lo local y por la calidad de nuestras tierras”.​

Las acciones​

El programa arrancará el viernes 13 con demostraciones de cocina en vivo a cargo de chefs y equipos de establecimientos como Chin Chin Puerto, Los Pablos, Ménade y Esto es Jauja. También se ofrecerán degustaciones de aceites, aceitunas y otros aperitivos tradicionales.​

La música en directo tendrá presencia desde la primera jornada, con actuaciones de Nahuel & Darío y de la academia de baile Dreams and Dance, que cerrarán el día con espectáculos pensados para animar la tarde-noche en la zona ferial.​

El sábado 14 continuará la agenda con la charanga Y quiénes somos, la presentación de novedades culinarias como las del Chiringuito Varela, talleres y catas de quesos malagueños, además de espacios para disfrutar de la gastronomía provincial y local.​

Por la tarde, la programación incluirá exhibiciones de la Academia de Baile Cristina Gallardo, actuaciones de cante con Rincón Marengo y un concierto de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Mar de Vélez-Málaga.​

El domingo 15 estará especialmente orientado al público infantil, con talleres de cocina para niños, propuestas como la Holy Quedada de Semana Santa, Las delicias de mi Noe, la cuchara malagueña y la hora de los pequeños chefs, además de visitas de personajes infantiles.​

Ese día también habrá oportunidad de degustar platos de cuchara, croquetas artesanas y otros productos, acompañados de música en directo y actuaciones del grupo Por Derecho, completando una oferta que busca unir familia, gastronomía y ocio.​

Vélez-Málaga será el segundo municipio en acoger una feria comarcal de ‘Sabor a Málaga’ en el calendario de este año, que continuará después en Benalmádena, Torrox, Nerja, Ronda, Rincón de la Victoria y Mijas.​

En la zona expositiva se reunirán productores de Alhaurín el Grande, Antequera, Archidona, Ardales, Arriate, Campillos, Cártama, Coín, Colmenar, Cútar, El Burgo, Málaga, Mollina, Rincón de la Victoria, Riogordo, Sierra de Yeguas, Vélez-Málaga, Villanueva de la Concepción y Yunquera.