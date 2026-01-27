De refugio pesquero del siglo XVI a puerto clave de la Axarquía: la gran evolución del recinto de Caleta de Vélez

El puerto de Caleta de Vélez es el único existente en la parte oriental de la provincia de Málaga. Frente a la abundancia de espacios en la costa occidental, la escasez de puntos de atraque y flota pesquera en el lado este es más que evidente.

Esta circunstancia eleva el valor estratégico del recinto veleño, que dispone ya de un nuevo plan de ordenación.

La Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, aprobado a finales del pasado año y publicado ahora en el BOJA, incluye una completa memoria histórica que permite seguir la evolución de este enclave malagueño.

Desde sus orígenes como fondeadero natural para pescadores hasta convertirse en un puerto moderno, motor marítimo de la Axarquía.

Vistas del puerto de Caleta de Vélez.

​La ensenada de Vélez aparece ya en cartas náuticas del siglo XVI como un fondeadero natural utilizado por las embarcaciones de pesca, reflejo de una actividad marinera muy temprana en la zona.

En el siglo XIX, las fuentes cartográficas sitúan las áreas de fondeo frente a las fábricas azucareras de Torre del Mar, ligando el uso del mar a la industria azucarera que marcó la economía local.

​Entre las décadas de 1920 y 1940 se redactan distintos proyectos para construir un refugio de pescadores en Torre del Mar, aunque no se materializan hasta 1935‑1937, cuando se levanta un pequeño espigón como primera infraestructura portuaria estable de la zona.

Ese primer abrigo supone el paso de un simple fondeadero abierto a una instalación mínima, pero ya reconocible como puerto de refugio para la flota artesanal.

​Nacimiento del puerto actual en Caleta

El gran salto se produce en los años setenta del siglo XX, cuando se decide trasladar el puerto más al este, a Caleta de Vélez, y construir una nueva instalación dimensionada para la flota pesquera de la comarca.

El puerto tal y como se conoce hoy se construye en 1978 para dar cobijo a una de las flotas pesqueras más extensas y modernas del litoral andaluz, especialmente dedicada a especies como la sardina, el pulpo o el jurel.

​Pronto se hace evidente la necesidad de completar las obras de abrigo con espigones de contención de arenas, tanto para evitar el aterramiento de la bocana a poniente como para frenar la erosión de la playa a levante.

Las fotografías aéreas que recoge el documento, datadas en 1977 y 1982, muestran la rápida transformación de la bahía con la consolidación del dique principal y los espigones de defensa.

​Ampliaciones y dársena deportiva

Con la transferencia del puerto a la Junta de Andalucía en 1983 se inicia una etapa de obras de acondicionamiento y equipamiento interior que irá dando lugar a la configuración actual del recinto.

A lo largo de los años se construyen nuevos muelles y explanadas, se ordena el área pesquera y se habilitan atraques para embarcaciones deportivas en la dársena oriental, delimitada por un muelle central.

​Las imágenes aéreas de 1990 y 2000 que cita la memoria permiten seguir esa evolución: primero la aparición del muelle central y, después, un puerto ya muy similar al actual, con clara separación entre la zona pesquera de poniente y la náutico‑recreativa de levante.

Desde entonces, Caleta de Vélez se consolida como puerto mixto, con una lonja de referencia para la provincia y una creciente actividad náutico‑deportiva.

​En paralelo a la evolución física, el documento recuerda los hitos administrativos que consolidan el puerto como pieza del sistema portuario andaluz.

Tras la transferencia estatal de 1983 se aprueba en 1994 el primer Plan de Utilización, que ya plantea tres escenarios de desarrollo y ordena la actividad pesquera en poniente y la náutico‑recreativa en levante, seguido en 2001 por un Plan Especial municipal que detalla las unidades de ordenación internas.

Con la ampliación exterior proyectada a mediados de los 2000 y el nuevo plan de usos aprobado en 2008, el puerto termina de adquirir su escala actual, antes de que la reforma legal de 2021 deje sin efecto esos instrumentos y abra paso a la nueva delimitación.

Hoy, esa trayectoria permite presentar a Caleta de Vélez como la puerta marítima de la Axarquía: un puerto nacido de un fondeadero histórico que ha ido adaptándose a la pesca, el ocio náutico y el turismo del siglo XXI.