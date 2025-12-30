Vélez-Málaga adjudica a una empresa de Madrid la venta por 7,7 millones de un solar estratégico en Torre del Mar

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga sigue engordando sus arcas con la venta de suelo.

Tras poner en marcha a mediados del pasado mes de octubre la subasta pública al mejor postor de unos terrenos de uso residencial en la zona de crecimiento de Torre del Mar, la operación queda prácticamente culminada.

El procedimiento se ha demostrado del todo exitoso, hasta el punto de haber concitado el interés de cuatro empresas dispuestas a hacerse con el sector, sobre el que el planeamiento permite un techo edificable de 7.424 metros cuadrados. Todos ellos reservados para vivienda libre.

El último paso dado por el Ayuntamiento veleño ha sido la adjudicación de esta venta a la empresa Velatio Maerus, una firma con sede en Madrid que ha ofertado 7.732.075 euros (sin impuestos). La cifra mejora considerablemente el precio base de venta fijado por el Consistorio veleño, que era de 6,6 millones de euros.

La de Velatio se distancia de manera clara de las otras tres ofertas:

Sociedad Azucarera Larios Inmobiliaria: 6.965.840 euros.

Naiz Homes: 6.741.773,15 euros.

Silfo Urbana: 6.628.899 euros.

Con esta operación se confirma que el Ayuntamiento de Vélez está sacando el máximo provecho a la enajenación de parte de sus activos inmobiliarios.

Hay que recordar que ya el pasado mes de mayo celebró la venta por 3,4 millones de euros de un solar de algo más de 2.000 metros cuadrados también en la zona de expansión de Torre del Mar hacia el oeste.

Ese terreno, con un techo edificable de 5.078 metros cuadrados, suficientes para la ejecución de 49 viviendas, fue adquirido por Basilea 10 Proyectos Inmobiliarios, una sociedad con sede en Madrid.

Ambos suelos se encuentran situados a unos 170 metros del mar y a unos 300 metros del núcleo urbano. Su desarrollo arrancó en 2006, dando cabida a alrededor de un millar de vecinos.

Entre los principales atractivos de este emplazamiento está su cercanía al litoral, así como contar con zonas ajardinadas y paseos peatonales.

El dinero que va a recibir el Ayuntamiento veleño una vez se formalice la venta queda condicionado.