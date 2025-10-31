Dos ramales, dos glorietas y 6,6 millones: así es el nuevo enlace de Vélez-Málaga con la A-7 que avanza en su tramitación

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Transportes avanza en el proyecto de un nuevo enlace de Vélez-Málaga con la autovía A-7, valorado en 6,6 millones de euros. El proyecto busca convertir el semienlace del kilómetro 951 en un enlace completo mediante la construcción de dos nuevos ramales y dos glorietas. La obra incluye la definición de una vía transversal entre las glorietas y un camino de servicio como reposición del afectado por el derrame de tierras. Esta actuación forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, con una inversión de más de 77 millones de euros en Málaga desde 2018.

El Ministerio de Transportes da un nuevo paso en su apuesta por mejorar la movilidad en el municipio de Vélez-Málaga.

Tras dar luz verde a finales del pasado mes de septiembre al proyecto de trazado del nuevo enlace de la autovía A-7 con el municipio, ahora da el siguiente paso, al someter el expediente a información pública y fijar la relación de propietarios de suelo que se van a ver afectados por las expropiaciones necesarias para desarrollar esta obra.

El objetivo de esta operación es convertir el semienlace localizado en el kilómetro 951, cercano a Caleta de Vélez, en un enlace completo.

Para ello se hace necesario el desarrollo de una obra tasada en unos 6,6 millones de euros (IVA incluido).

El actual semienlace cuenta con dos ramales y una vía transversal en paso inferior, que permite los movimientos de salida de la autovía A-7 desde Málaga e incorporación a la misma hacia este destino.

El proyecto contempla la construcción de dos nuevos ramales para la incorporación a la autovía hacia Almería, así como la salida de ésta desde el sentido hacia Málaga.

Se completan los ramales con sendas glorietas, una a cada lado de la autovía.

Se define la vía transversal entre dichas glorietas (dispuesta sobre la actual) y se completa con las conexiones de los dos ramales ya existentes con las nuevas glorietas, así como la del actual vial entre Vélez y Caleta de Vélez, que cruza bajo la autovía.

También se proyecta un camino de servicio como reposición de otro existente, afectado por el derrame de tierras de uno de los nuevos ramales.

De esta forma, el presente proyecto contempla la disposición de los dos nuevos carriles de cambio de velocidad para los nuevos ramales del enlace.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido más de 77 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Málaga.