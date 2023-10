El alcalde de Torrox (Málaga) desautoriza al edil que comparó a los migrantes con animales

El alcalde de Torrox (Málaga), Óscar Medina (PP), ha desautorizado al edil de su equipo de gobierno Salvador Escudero, que comparó a los inmigrantes con animales , y ha afirmado que por encima de todo está el respeto a la diversidad, la inclusión social y la tolerancia, y que quien no comparta eso "no tiene cabida" en su proyecto.



En una entrevista en la radio municipal, Salvador Escudero, responsable de Cultura y Tradiciones Populares, valoró la llegada a Torrox de más de 200 inmigrantes procedentes de Canarias, en su mayoría subsaharianos, trasladados por el Gobierno central a un hotel y dijo que "por muy bien que estén" aquí, no se sabe "por dónde van a ir" ni "qué harán", "si van a tirar por la carretera, si van a robar un coche o si van a buscarse la vida porque no tienen nada". El PSOE denunciará ante la Fiscalía por un delito de odio al edil, que acusó también a los migrantes de traer "el tifus" a España.

El PP gobierna con mayoría absoluta esta localidad al contar con 9 de los 17 integrantes de la corporación local y Escudero ocupó el octavo puesto de la candidatura electoral.



El alcalde, que había criticado previamente al Gobierno por no comunicarle la decisión de llevar a los migrantes a Torrox, ha precisado que en ese momento dijo que el Ayuntamiento "estaría a la altura de las circunstancias" y que están coordinados con el Ejecutivo central, la Cruz Roja y el distrito sanitario de la Axarquía para la ayuda humanitaria.



El regidor ha añadido que "España es uno de los países más solidarios del mundo y Torrox un pueblo acogedor y comprometido" y ha expresado su apoyo al pueblo canario "en estos momento tan difíciles".



La portavoz del PSOE en Torrox y diputada nacional, Mari Nieves Ramírez, ha anunciado que su partido ha encargado a los servicios jurídicos que preparen una demanda que presentarán ante la Fiscalía por un posible delito de odio y discriminación.



Además, ha pedido el cese inmediato del edil, que envió un comunicado expresando sus "más sinceras disculpas" por las "desafortunadas declaraciones" realizadas en un medio local en relación con el traslado de inmigrantes desde Canarias hasta esta población.

