Un niño de 4 años, herido tras ser golpeado por un tren de Cercanías en Torremolinos

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Las claves Generado con IA Un niño de 4 años resultó herido tras ser golpeado por un tren de Cercanías en Torremolinos, en un tramo no habilitado para peatones. El menor fue evacuado al hospital con traumatismo craneoencefálico y cortes, y permanece ingresado pero estable y fuera de peligro. El accidente provocó retrasos en cinco trayectos de la línea de Cercanías, ya que el tren fue apartado para despejar la vía. En solo 24 horas, tres menores han sido atropellados en Málaga por diferentes vehículos: un tren, un autobús y un coche.

Un menor de cuatro años permanece ingresado, pero estable tras sufrir un accidente con un tren de Cercanías en Torremolinos.

El suceso ocurrió este pasado martes, pasadas las 19:45 horas, en las inmediaciones del apeadero de Montemar Alto, cuando el convoy golpeó al pequeño en un tramo no habilitado para el paso de peatones.

Tras recibir la alerta, el centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía movilizó a la Policía Local, la Policía Nacional y a los servicios sanitarios. El niño fue evacuado rápidamente al hospital con un traumatismo craneoencefálico y diversos cortes en el cuerpo.

Según la información adelantada por Europa Press, se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica. El incidente provocó además alteraciones en la línea de Cercanías. Adif procedió a apartar el tren afectado en torno a las 20:10 horas para despejar la vía, una maniobra que generó retrasos puntuales en al menos cinco trayectos del servicio.

Tres niños heridos en horas

Este último suceso eleva a tres el número de menores heridos en accidentes con diferentes vehículos (coche, tren y autobús) en la provincia de Málaga en solo 24 horas. La racha comenzó la noche del lunes en Benalmádena, cuando un niño de ocho años fue arrollado por un autobús en la avenida Antonio Machado de Arroyo de la Miel. El pequeño tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Málaga.

Pocas horas después, en la mañana del martes, un estudiante de 12 años sufrió un segundo atropello en Torremolinos. El menor fue golpeado por un turismo de color blanco cuando se dirigía al instituto para arrancar el curso escolar en la zona de El Pinillo. Tras el impacto, ingresó también en el Materno Infantil con una fractura craneal.

La gravedad del caso de Torremolinos se acentúa por la huida del conductor implicado. La Policía Local mantiene abierta una investigación para localizar el vehículo —que los testigos apuntan a que podría ser un Opel Corsa— e identificar al responsable "lo antes posible", mientras la familia apela a la colaboración ciudadana.