Doce identidades y más de 200 antecedentes: detenida en Granada tras el robo de una cartera en Torremolinos

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Las claves Generado con IA Una mujer de 53 años ha sido detenida en Granada tras robar una cartera en Torremolinos y usar una tarjeta bancaria para retirar 940 euros. La detenida acumulaba más de 200 antecedentes policiales y utilizaba hasta doce identidades diferentes. Sobre la sospechosa pesaba una prohibición de acercarse a Valencia por delitos de hurto y multirreincidencia. La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, una vecina de 67 años, y la mujer ya ha pasado a disposición judicial.

La Policía Nacional ha detenido en Granada a una mujer de 53 años que acumulaba más de 200 antecedentes policiales y que tenía activa una reclamación por un presunto delito de estafa cometido en Torremolinos. La sospechosa habría sustraído la cartera a una vecina de 67 años y utilizado una de las tarjetas que llevaba en su interior para realizar cinco retiradas consecutivas de efectivo por un importe total de 940 euros.

La investigación se inició después de que la víctima denunciara la desaparición de su cartera. Los hechos ocurrieron a mediodía en Torremolinos, cuando la mujer se encontraba haciendo la compra. La afectada se percató de que el monedero ya no estaba en su bolso, aunque inicialmente desconocía si lo había perdido o si se lo habían sustraído.

En la cartera llevaba 100 euros en efectivo, documentación personal y dos tarjetas bancarias. Al comprobar la banca online de su entidad, descubrió que durante los pocos minutos transcurridos desde que había echado en falta sus pertenencias se habían registrado cinco movimientos en su cuenta.

Todos correspondían a retiradas de efectivo en un cajero automático. La suma de las operaciones ascendía a 940 euros.

Una sospechosa con doce identidades

Tras recibir la denuncia, los agentes del grupo de investigación de la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena iniciaron las pesquisas para determinar quién había utilizado la tarjeta. Según la Policía, el análisis de los medios tecnológicos permitió identificar a una mujer “sobradamente conocida” por las autoridades.

Se trataba de una sospechosa con un extenso historial policial en distintas zonas de España, que habría sido detenida en más de 200 ocasiones y que utilizaba hasta doce identidades diferentes.

Además, sobre ella pesaba una prohibición de aproximarse a la ciudad de Valencia por un delito agravado de hurto relacionado con la multirreincidencia.

Los investigadores activaron una búsqueda policial por la presunta estafa cometida en Torremolinos. Dos semanas después, agentes de un grupo de investigación de Granada localizaron e identificaron a la mujer en el distrito Centro de la capital granadina.

Al comprobar que se trataba de la persona reclamada por la Policía Nacional, procedieron a su detención.

La mujer ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial. La investigación se centra en la presunta sustracción de la cartera y en las cinco retiradas de efectivo realizadas con una de las tarjetas que contenía.