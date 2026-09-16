Detenido el autor del atropello del menor de 12 años en Torremolinos (Málaga)

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Las claves Generado con IA La Policía Local de Torremolinos ha detenido al conductor que atropelló a un niño de 12 años cuando iba a su primer día de instituto. El autor del atropello había alquilado el vehículo y planeaba tomar un vuelo a Mánchester el día de su detención. El menor, que cruzaba un paso de peatones, sufrió una fractura craneal y permanece ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga. El suceso forma parte de una jornada trágica en la provincia, con otros dos menores heridos en accidentes recientes en Benalmádena y Torremolinos.

La Policía Local de Torremolinos ha localizado y detenido al conductor del vehículo que este martes se dio a la fuga tras atropellar a un niño de 12 años en Torremolinos cuando el menor se dirigía a su primer día de instituto. Se trataba de un hombre que había alquilado un vehículo y que hoy iba a coger un vuelo a Mánchester.

El trágico suceso ocurrió en torno a las 9:45 horas en la zona de El Pinillo. Según los testigos, el menor fue embestido por un turismo blanco con el techo negro —señalado en un primer momento como un Opel Corsa— que abandonó el lugar inmediatamente después del impacto.

El menor fue evacuado al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde permanece ingresado debido a una fractura craneal que sufrió por el brutal impacto.

Tras el suceso, la familia solicitó colaboración ciudadana a través de las redes sociales para identificar el vehículo, que se saltó el paso de peatones por el que cruzaba el menor, al tiempo que la Policía Local abría una investigación prioritaria para dar con el paradero del responsable.

La investigación iniciada inmediatamente después del suceso permitió a los agentes comprobar que se trataba de un turismo perteneciente a una empresa de alquiler.

A partir de las gestiones realizadas, efectivos de la Policía Local se desplazaron hasta el aeropuerto de Málaga siguiendo el rastro del vehículo y de su usuario. Allí pudieron determinar que el investigado tenía previsto tomar durante la jornada de hoy un vuelo con destino a Mánchester.

La captura del sospechoso pone fin a una intensa búsqueda policial de 24 horas y trae un primer alivio a la familia del joven. La detención se suma a una jornada trágica en las carreteras de la provincia de Málaga, donde tan solo una noche antes otro niño de 8 años resultó herido de gravedad tras ser arrollado por un autobús en la avenida Antonio Machado de Benalmádena. También en la noche del martes un niño de 4 años resultó lesionado tras ser golpeado por un tren de Cercanías en Torremolinos.