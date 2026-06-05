Torremolinos reunirá a los principales destinos españoles de congresos y eventos en 2027

Asamblea de este año, que se ha celebrado en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

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Las claves Generado con IA Torremolinos ha sido elegido para albergar en 2027 la Asamblea del Spain Convention Bureau y el Encuentro de la Industria de Reuniones. La candidatura de Torremolinos contó con el respaldo de la red, consolidándose como destino de referencia para el turismo MICE en España. Durante la asamblea se expusieron los avances del plan de actuación para 2027, con énfasis en reforzar la presencia internacional del Spain Convention Bureau. Se presentaron iniciativas como el Proyecto Experiencias, enfocadas en la innovación y sostenibilidad, incluyendo un plan de sostenibilidad y herramientas de medición del impacto de eventos.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha sido elegido para albergar la Asamblea del Spain Convention Bureau (SCB) y el Encuentro de la Industria de Reuniones de 2027, una decisión adoptada este viernes por los miembros de la entidad durante la Asamblea General celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

La candidatura presentada por el municipio malagueño obtuvo el respaldo de los integrantes de la red, consolidando así a Torremolinos como uno de los destinos de referencia para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) en España.

La Asamblea estuvo presidida por el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna; el presidente del Consell de Ibiza y del SCB, Vicent Marí; y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y vicepresidenta primera del SCB, Carolina Darias.

Durante el encuentro, los asistentes conocieron los principales avances del plan de actuación previsto para 2027, que contempla reforzar la presencia del Spain Convention Bureau en las principales ferias y encuentros internacionales del sector MICE. El objetivo es aumentar la visibilidad de la red en mercados estratégicos y fortalecer la promoción de los destinos españoles especializados en turismo de reuniones.

Asimismo, la Asamblea aprobó el presupuesto y las líneas de actuación para los meses restantes de 2026. Entre las iniciativas previstas figuran la participación en ferias nacionales e internacionales, acciones formativas dirigidas a técnicos y responsables de los convention bureaux, así como actividades de comunicación y difusión.

Otro de los asuntos destacados fue la evolución del Proyecto Experiencias, una iniciativa orientada a impulsar la innovación y la sostenibilidad en la industria de reuniones. En este ámbito se presentaron los avances del Plan de Sostenibilidad y Legado MICE, la herramienta digital para la medición del impacto de eventos, el Sistema de Inteligencia Turística y diversas acciones de comunicación vinculadas al proyecto.