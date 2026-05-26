Así será el Pride de Torremolinos 2026: actividades culturales, deportivas y nuevos referentes drag king

Las claves

Las claves Generado con IA El Pride de Torremolinos 2026 se celebrará del 26 de mayo al 6 de junio con el lema 'Donde se siembra cultura, florece la libertad'. La programación incluye actividades culturales, deportivas, concursos y actuaciones de artistas como Miss Caffeina, Agoney, Alba Reche y por primera vez, drag kings. La gran manifestación será el 6 de junio, con la participación de 23 carrozas y 13 asociaciones, además de colectivos de toda Andalucía. Habrá eventos como una yincana por la diversidad, torneo de vóley playa, presentación de libros, proyecciones, podcast en vivo, concursos y la primera marcha cicloturista Rainbow Bike.

Donde se siembra cultura, florece la libertad. Éste es el lema que este año preside el Pride de Torremolinos de este año y que la alcaldesa, Margarita del Cid, acompañada por el concejal de Igualdad, Francisco García, y representantes del colectivo LGTBIQ+ del municipio, ha presentado este martes. Se celebrará del 26 de mayo al 6 de junio, según han informado en un comunicado.

“Torremolinos, y su gente, es una tierra que abraza. Una ciudad respetuosa, orgullosa, acogedora y tolerante. Un paraíso en el que siempre puedes ser lo que quieras ser. Como también lo fueron algunos de los autores de la Generación del 27, tan presentes en esta edición por la próxima efeméride. No en vano, se cumplen cien años de la fundación de la revista ‘Litoral’, que tan vinculada está con Torremolinos, y en la que encontraron refugio la excelente nómina de escritores y escritoras de esta generación. De ahí, que también tengan su protagonismo en el cartel del Pride de este año que tan magníficamente ha plasmado Asís Percales”, ha proseguido la regidora.

Del Cid ha destacado la diversidad y la forma de celebrarla como una de las mayores fortalezas como sociedad, “una fortaleza que queremos que trascienda a nuestra ciudad, porque en los próximos días, de mano también del propio colectivo, seguimos trabajando para impulsar esa alianza con Melilla, para una candidatura que ayude a visibilizar nuestro trabajo, y en referencia a los derechos humanos a un lado y otro del Mediterráneo”.

El despliegue de la bandera LGTBIQ+ será el jueves 4 de junio a las 12.00 horas en la Plaza Blas Infante, ese mismo día, a las 20.30 horas, en el exterior del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso tendrá lugar el Pregón del Pride a cargo de Satín Greco, ganadora de la quinta edición de ‘Drag Race España’, y la izada de la bandera del colectivo. La gran manifestación será el sábado 6 de junio y la concentración de inicio está prevista a las 17.00 en el ayuntamiento desde donde partirá a las 1800 h, finalizando en el centro cultural donde las asociaciones del colectivo LGTBIQ+ leerán el manifiesto.

Este año participarán 23 carrozas y 13 asociaciones, a las que se suman en la manifestación otras muchas llegadas expresamente desde otros puntos de Andalucía.

Durante el acto de presentación del Pride 2026, el concejal de Igualdad ha declarado: “Torremolinos vuelve a demostrar que es un referente de libertad y de inclusión, y lo hace además con una programación artística de primer nivel, que llenará nuestras calles y escenarios de música, talento y visibilidad”.

Esta edición contará con la actuación de destacados artistas y grupos como Miss Caffeina, Agoney, Alba Reche, Rosalinda Galán, Las Jessis, Danny Beard, Aiko Onesheet, La Prohibida, Ángelo Néstore, Jota Carajota, Kelly Roller, Alma DeSoul, Lara Sajem, el Coro LGTBI, el Coro Rainbow, Hoffman, Protegida Castro, Katrina, Talavera, Dennyx o Paca Merino, entre otros.

Por primera vez, además de conocidas drag queens, se podrá disfrutar de la actuación de dos drag kings, Marcus Massalami y Ken Panada.

Las galas estarán presentadas por Iván Gelibter, Estupenda Márquez, Xenon Spain, Pink Chadora y Kelly Roller.

“Me gustaría detenerme en algo que para nosotros tiene un enorme valor: la presencia de nuestras drags locales. Artistas como Lore Çe Pump, Lulu Brown, Shayla 007 o Havanna representan el enorme talento que existe en Torremolinos y forman parte de la esencia misma de este Pride. Ellas no solo aportan espectáculo y creatividad; también representan años de lucha, de visibilidad y de construcción de espacios seguros y libres para muchas personas. El Pride de Torremolinos no se entendería sin el papel que las artistas drag han tenido históricamente en esta ciudad y creemos que es importante reconocerlo públicamente”, ha incidido García.

Las asociaciones que participan en la programación del Pride son Colega Torremolinos, Ojalá Entiendas, Apoyo Positivo, Colegándalus Málaga, Federación Andalucía Diversidad LGBT, Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos (ACOGAT), Coro LGTBI de Torremolinos, Diversport Torremolinos, Alternativa en Colores, Múltiplex, Diversénior, Reynas Torremolinos y Daddy´s Torremolinos.

Programación Pride 2026

Junto a las actuaciones, tendrá lugar un amplio programa de actividades culturales y deportivas como una yincana por la diversidad en la Plaza Costa del Sol, con juegos familiares, el viernes 29 de mayo a las 18:15 h, el III Torneo de Vóley Playa ‘Sergio Martín Calderón’ el sábado 30 de mayo a las 9:00 h en el área deportiva de Los Álamos, la presentación de la novela ‘Darrax’ de Manuel de Molina, el 1 de junio a las 20:00 h en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, la proyección prelanzamiento de ‘Hetero’ del director de cine Fran Campos que será el 3 de junio a las 19:00 h en el Centro Cultural.

Entre otras propuestas, se grabará el podcast Que el cielo nos juzgue de Diario Sur y la Revista SIX el jueves 4 de junio a las 10.00 h en Plaza Costa del Sol. Ese mismo día en el mismo emplazamiento pero a las 19:00h se celebrará el Family Diversity Day, mientras que el 5 de junio a las 18:30h será la VIII edición del Concurso de Mascotas Orgullosas en Avenida Palma de Mallorca y a continuación, a las 19:30h, la IX Carrera de Tacones.

Ya el sábado 6 de junio a las 9:30 h dará comienzo la primera marcha cicloturista de Torremolinos Rainbow Bike que partirá del parking junto al chiringuito El Galeón.