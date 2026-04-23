Torremolinos cierra al baño la playa de Los Álamos por prevención tras la rotura de tuberías de saneamiento en Málaga

Imagen de archivo de la playa de los Álamos, en Torremolinos. Diputación de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Torremolinos ha prohibido el baño en la playa de Los Álamos por motivos de prevención tras detectar valores no recomendables en la última analítica. La decisión está relacionada con la rotura de dos tuberías de saneamiento en Málaga capital a finales del año pasado, que afecta a municipios vecinos. El Ayuntamiento de Málaga sigue trabajando en la reparación de las tuberías dañadas, cuya rotura fue causada por la crecida del río Guadalhorce. La playa de Guadalmar en Málaga capital también permanece cerrada al baño desde marzo debido a esta incidencia.

La rotura a finales del año pasado de dos tuberías de saneamiento en Málaga capital salpica al vecino municipio de Torremolinos, que acaba de prohibir el baño en la playa de Los Álamos.

La decisión adoptada por el Ayuntamiento torremolinense se produce tras conocerse los resultados de la última analítica realizada en esta zona del litoral, que arrojan valores que hacen no recomendable el baño.

Desde el Consistorio, que informa que viene haciendo un seguimiento activo desde que se conoció la incidencia con las canalizaciones de la capital, relacionan el paso dado con una cuestión de prevención y protección de la salud pública.

🚫 El Ayuntamiento de Torremolinos prohíbe el baño en la playa de Los Álamos tras los resultados de la última analítica, que indican valores no recomendables para el baño.



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Asimismo, informan de que el Ayuntamiento de Málaga mantiene en ejecución desde comienzos de año las obras necesarias para la reparación de las tuberías afectadas.

Esta incidencia, ocasionada tras la crecida del río Guadalhorce, mantiene desde el pasado mes de marzo cerrada al baño la playa de Guadalmar en la capital de la Costa del Sol.