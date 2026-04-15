El viejo 'boquete del Meliá' de Torremolinos renace: Grupo ABU invertirá 250 millones en 353 viviendas de lujo

Las claves

Las claves Generado con IA Grupo ABU invertirá 250 millones de euros en la construcción de 353 viviendas de lujo en el antiguo solar del Meliá Tres Carabelas de Torremolinos. El proyecto, denominado Magna, transformará una parcela de 12.688 metros cuadrados, poniendo fin a más de una década de parálisis urbana en la zona. La promotora ABU presentó en Sevilla nueve nuevos desarrollos residenciales para 2026, superando los 600 millones de euros en valor de negocio y 750 unidades. El grupo cuenta actualmente con más de 2.000 viviendas en desarrollo y genera más de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Durante casi dos décadas, no fue solo un solar vacío; fue un símbolo. El popularmente conocido como boquete del Meliá de Torremolinos—el vacío dejado por el antiguo Meliá Tres Carabelas— ha sido el recordatorio físico de la crisis inmobiliaria y el bloqueo administrativo.

Sin embargo, la historia ha dado un giro de 180 grados. Lo que durante años fue un espacio sin futuro cierto, se prepara ya para albergar Magna, una de las mayores operaciones residenciales que se acometen actualmente en todo el territorio nacional.

La entrada de ABU en la ecuación ha cambiado las reglas del juego. Su apuesta pasa por invertir hasta 250 millones de euros.

Imagen de archivo del antiguo hotel Tres Carabelas de Torremolinos.

Una cuantía con la que dará forma a un complejo con 353 viviendas de alto standing. Todo ello sobre una parcela de 12.688 metros cuadrados y una edificabilidad que roza los 40.000 metros.

Más allá de las grandes cifras ahora manejadas, la importancia de esta operación reside en su valor regenerativo. Desde que en 2009 se detuvieran las máquinas del ambicioso hotel de cinco estrellas que nunca llegó a ser, la parcela de la calle Carlota Alessandri se convirtió en un vacío.

Con este movimiento, Torremolinos no solo cierra su "boquete" más famoso; abre una nueva etapa arquitectónica. Magna no es solo un edificio de viviendas; es el punto final a una era de parálisis y el inicio de un nuevo skyline, más humano, más lujoso y, sobre todo, más vivo. La Carihuela recupera su corazón, y la Costa del Sol, uno de sus enclaves más cotizados.

Detalle del proyecto residencial de ABU en Torremolinos.

Planes para 2026

Magna es una de las grandes operaciones que ABU tiene intención de promover de manera inmediata en la Costa del Sol y Andalucía.

De hecho, este martes ha tenido lugar en Sevilla un evento exclusivo en el que la promotora ha presentado nueve nuevos proyectos residenciales que desarrollará a lo largo de 2026. Durante el acto, la promotora ha desvelado desarrollos ubicados en Sevilla, Conil de la Frontera, Costa del Sol y Valencia capital, reafirmando su apuesta por enclaves estratégicos y de alta demanda.

La CEO de la compañía, Rosa Villaseca, junto al director financiero, Juan Manuel Román, han presentado los principales indicadores económicos de Grupo ABU, destacando su sólido posicionamiento en el mercado residencial, su crecimiento sostenido y los retos estratégicos que afronta en esta nueva etapa.

A modo de resumen, los lanzamientos de la presentación superan en valor de negocio los 600 millones de euros en más de 750 unidades.

Si hablamos de proyectos en desarrollo u obra, el volumen total de negocio del grupo supera los 1.400 millones de euros con unas 2.000 viviendas en carga; algo que genera más de 4.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.