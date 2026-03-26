Amnistía Internacional pide investigar la muerte en Torremolinos de Haitam en una acción policial

Amnistía Internacional (AI) ha pedido que se investigue la intervención policial en la que Haitam, un hombre de 35 años, murió el pasado 7 de diciembre en Torremolinos (Málaga) por una parada cardiorrespiratoria tras el uso de una pistola táser por parte de la Policía Nacional.



El investigador de AI sobre armas, Daniel Canales, ha señalado que una "actuación de violencia policial como esta no puede quedar impune" y se ha preguntado si se tendrá que esperar otra muerte más para que se regule este tipo de armas, que ha calificado de "potencialmente letales".



En un comunicado, exigen que se investigue su muerte para determinar "si la policía violó su derecho a la vida y si sufrió torturas" porque consideran que la actuación policial "no es compatible con lo que disponen los estándares internacionales sobre uso de la fuerza contra una persona que en ningún momento constituyó una amenaza vital para los agentes".



"Solicitamos una investigación para determinar si la muerte constituyó una violación del derecho a la vida como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza que pueda ser calificado como tortura o malos tratos", se indica en el escrito.



Además, afirman que observan "con gran preocupación, no solo cómo se desarrolló la actuación policial, sino también la respuesta que proporcionó la Secretaría de Estado de Interior a una pregunta parlamentaria sobre este caso, avalando el empleo en modo directo del táser, así como el hecho de que la investigación judicial se encuentre en estos momentos archivada provisionalmente".



Mantienen que la información que les ha llegado sobre este asunto corrobora el hecho de que la mencionada actuación policial deba ser investigada "con prontitud y exhaustividad".



Amnistía Internacional se ha puesto en contacto con la Fiscalía y con la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior para pedir una investigación sobre los hechos y revisar los protocolos de uso de las pistolas táser.