Detienen a tres jóvenes por retener a una menor en un hotel de Torremolinos: escapó por el balcón de una agresión sexual

Las claves nuevo Generado con IA Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por retener a una menor en un hotel de Torremolinos. La menor, presuntamente forzada a consumir drogas y amenazada con un arma blanca, logró escapar por el balcón de la habitación. Uno de los detenidos está acusado de detención ilegal, amenazas graves, agresión sexual y delito contra la salud pública; los otros dos por detención ilegal y delito contra la salud pública.

Tres jóvenes, uno de ellos menor, han sido detenidos por presuntamente retener a una menor en un hotel de Torremolinos (Málaga), que escapó por el balcón de la habitación. Al parecer, también presuntamente habría sido agredida sexualmente por uno de ellos.

En concreto, uno de ellos ha sido arrestado por detención ilegal, amenazas graves, agresión sexual y delito contra la salud pública; y los otros dos, entre los que se encuentra un menor, por detención ilegal y delito contra la salud pública, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del viernes al sábado, 14 de marzo. Según ha adelantado diario Sur, un trabajador del hotel dio aviso a los servicios de emergencias alertando de que una joven pedía auxilio. De inmediato, se personaron en el lugar agentes de la Policía Nacional.

Al parecer, según el diario, la joven, que habría sido forzada a consumir sustancias estupefacientes, habría sido amenazada con un arma blanca por un joven que presuntamente le realizó tocamientos.

La menor consiguió escapar por el balcón de la habitación donde, al parecer, estaba retenida. En relación con los hechos han sido detenidas tres personas.