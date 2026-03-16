Muere un anciano de 76 años en la piscina municipal de Torremolinos (Málaga)

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 76 años ha fallecido este lunes en la piscina municipal de Torremolinos, Málaga. El suceso ocurrió alrededor de las 10:55 horas, cuando el 112 recibió un aviso alertando de la situación. Sanitarios y Policía Local acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar la muerte del hombre, que estaba fuera del agua. Todo apunta a una emergencia sanitaria, posiblemente un infarto, aunque la autopsia determinará la causa exacta del fallecimiento.

Un hombre de 76 años ha fallecido la mañana de este lunes en la piscina municipal de Torremolinos, ubicada en la calle Pedro Navarro Bruna de la localidad.

El suceso, ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, ha tenido lugar sobre las 10.55 horas. A esa hora, han recibido un aviso alertando de la presencia de un hombre de avanzada edad en el recinto.

Hasta la zona, la sala operativa envió a sanitarios del 061 y a la Policía Local. Los efectivos, a su llegada, solo pudieron confirmar su muerte. Aunque el hombre estaba ya fuera del agua y había quien había intentado reanimarle, nada se pudo hacer por salvar su vida.

Desde el 112 explican que todo apunta a una emergencia sanitaria. Concretamente, según otras fuentes consultadas, a un posible infarto, aunque la autopsia determinará las causas del óbito.