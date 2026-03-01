Herido un joven de 25 años en Torremolinos tras precipitarse al vacío desde un mirador a 10 metros de altura

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 25 años ha resultado herido grave tras caer desde un mirador de unos 10-12 metros en la zona del Bajondillo, en Torremolinos. El suceso ocurrió en la calle Castillo del Inglés y varios testigos alertaron al 112 alrededor de las 8:30 horas. Policía Nacional, Policía Local, bomberos y sanitarios acudieron al lugar y trasladaron al joven, que estaba consciente, al Hospital Clínico de Málaga. Fuentes señalan que la caída podría tratarse de un intento de suicidio.

La sala operativa del 112 envió a la zona a la Policía Nacional, a la Policía Local y al 061, así como a los Bomberos del Consorcio Provincial, que acudieron a su rescate. Al parecer, en el momento que llegaron las autoridades al lugar, el joven estaba consciente. Los sanitarios del 061 han trasladado al chico al Hospital Clínico de Málaga capital. Algunas fuentes señalan que podría haberse tratado de un intento de suicidio.

Pide ayuda

Si te sientes mal o conoces a alguien que necesite ayuda, puedes llamar al 024, una línea de atención del Ministerio de Sanidad. También puedes contactar con el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o con la Fundación Anar (900 20 20 10). Si prefieres hacerlo por chat, puedes usar acceder aquí o aquí.