Muere una joven de 32 años en Torremolinos tras caerle encima una palmera durante el temporal

Un triste suceso llega desde Torremolinos. Una joven de apenas 32 años ha fallecido en Torremolinos después de que le caiga encima una palmera, cuando se estaban registrando en el municipio fuertes rachas de viento.

Los hechos han ocurrido sobre las 13.40 horas en la avenida Palma de Mallorca de la localidad malagueña. Hasta la zona se han enviado a los bomberos, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que aunque han estado haciándole la RCP a la chica durante varios minutos, no han podido hacer nada más que certificar su fallecimiento.

Precisamente el municipio de Torremolinos se encontraba en aviso amarillo este martes por fuertes rachas de viento hasta las seis de la tarde. Podían superar los ochenta kilómetros por hora. Así, fuentes consultadas han añadido que además de la palmera que ha caído sobre la joven, en la misma avenida se han caído al menos un par más.

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos han confirmado la noticia y han expresado su más sentido pésame a su familia y seres queridos.

