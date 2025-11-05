Alerta por fuertes lluvias en Málaga: Torremolinos cierra los parques y suspende actividades culturales y deportivas

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Torremolinos activa el Plan Territorial de Emergencia ante la previsión de fuertes lluvias en Málaga, con hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Se ordena el cierre de parques municipales, jardines y la Casa de los Navajas, además de suspender actividades culturales, deportivas y clases en la Universidad Popular y la Escuela Municipal de Música. El encuentro cultural 'Torremolinos y Gigantes' con Irene Villa queda aplazado al 26 de noviembre. Se recomienda a la población extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no estacionar en zonas inundables ante la alerta por lluvias intensas.

La amenaza de fuertes lluvias en buena parte de la provincia de Málaga, con la posibilidad de hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora, ha llevado al Ayuntamiento de Torremolinos a activar el Plan Territorial de Emergencia Local de Torremolinos (PTEL).

Esta ha sido la medida adoptada por el comité asesor, reunido este miércoles en el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL). Su función es la de coordinar un dispositivo especial para atender las posibles incidencias que se puedan derivar de las precipitaciones previstas

De este modo, el Consistorio cierra los parques del municipio y suspende las actividades culturales y deportivas previstas para esta tarde. El nivel naranja ha sido activado por la Agencia Estatal de Meteorología entre las 18:00 horas y las 23:59 minutos en Sol y Guadalhorce y la comarca de Ronda.

En prevención ante la posibilidad de que se registren intensas lluvias, el Ayuntamiento ha tomado la determinación de cerrar el parque de La Batería, el jardín botánico Molino de Inca y la Casa de los Navajas.

Además, se suspenden las actividades culturales y deportivas, la Universidad Popular y la Escuela Municipal de Música. Tampoco abrirán los centros de mayores, las bibliotecas municipales y salas de estudio.

El encuentro cultural Torremolinos y Gigantes, con Irene Villa, previsto en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, y que estaba programado para esta tarde, queda aplazado al próximo 26 de noviembre.

A través de la delegación de Seguridad Ciudadana, se ha coordinado un dispositivo que afecta a Bomberos, Policía Local, Protección Civil, LITOSA, Aguas de Torremolinos y Servicios Operativos, que están preparados para atender las posibles incidencias que se puedan derivar de las intensas precipitaciones previstas. El comité asesor de emergencias hará un seguimiento de la evolución de las precipitaciones.

Extremar la precaución

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos se recuerda a los ciudadanos la necesidad de extremar la precaución tomando medidas que eviten situaciones de riesgo.

Para ello es importante evitar desplazamientos innecesarios, pasar por cauces, arroyos y zonas inundables y no estacionar el vehículo en arroyos secos y cauces. De igual manera, se recomienda retirar de la terraza aquellos objetos susceptibles de ser arrastrados y tener localizadas las zonas altas en caso de que sea necesario dirigirse a ellas.