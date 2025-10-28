Así es el gran complejo de 360 viviendas que llenará antiguo ‘boquete del Meliá’ en Torremolinos

Poco más de un año después de que la Junta de Andalucía diese luz verde desde el punto de vista ambiental al gran proyecto residencial con el que Torremolinos quiere cerrar el popularmente conocido como 'boquete del Meliá' (que en los años 60 albergó el Meliá Tres Carabelas), la operación avanza de manera decidida.

El último movimiento por parte de la promotora, GH Cross Investors, de la mano del Ayuntamiento de Torremolinos, ha sido la redacción del estudio de ordenación mediante el que se llenará el vacío físico dejado por la paralización de las obras del lujoso establecimiento hotelero.

En concreto, pasan ya 15 años desde que fueron parados los trabajos del hotel de 5 estrellas que esta misma empresa quería levantar en la zona, llamado a mejorar la oferta turística del municipio de la Costa del Sol.

La parcela se localiza en la calle Carlota Alessandri. Dispone de 12.688 metros cuadrados y está calificado actualmente como suelo hotelero en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

La finca permanece abandonada desde 2009, cuando las obras quedaron detenidas tras ejecutarse la excavación y la cimentación. Desde entonces, se ha convertido en un foco de problemas: acumulación de agua, malos olores, presencia de roedores y continuas quejas vecinales por el deterioro del entorno.

Otra imagen del futuro proyecto residencial en Torremolinos.

El estudio de ordenación redactado por Factor(IA) Arquitectura y Urbanismo S.L.P. plantea una alternativa para poner fin a esta situación mediante un cambio de uso del suelo de hotelero a residencial, lo que permitiría levantar un edificio de planta baja más seis alturas y unas 360 viviendas distribuidas en una manzana cerrada con un gran patio interior y amplias zonas comunes.

La propuesta apuesta por una arquitectura contemporánea con líneas suaves y terrazas ajardinadas que se abren hacia el mar.

En la cubierta se proyectan espacios verdes, zonas de descanso y piscinas panorámicas, configurando una azotea habitable que busca integrarse visualmente en el paisaje litoral y aportar valor ambiental al conjunto urbano.

Según la documentación urbanística consultada por EL ESPAÑOL de Málaga, se contempla la creación de espacios libres y zonas verdes que podrán ejecutarse en la propia parcela o, en su defecto, monetizarse para que el Ayuntamiento reciba la compensación económica correspondiente.

El proyecto propone aprovechar parte de la estructura existente para reducir costes y minimizar el impacto ambiental, con una edificabilidad total de unos 40.000 metros cuadrados.

Atendiendo al apartado económico, se apuntan unos costes cercanos a los 19,4 millones de euros, cuantía que contrasta con los ingresos estimados de 26,6 millones.

Cambio de uso del planeamiento

El cambio de uso se justificaría por la imposibilidad técnica y económica de retomar el antiguo complejo hotelero de lujo, cuyas condiciones estructurales resultan hoy incompatibles con los estándares actuales de eficiencia y diseño.

La parcela fue en su día escenario de un ambicioso proyecto. En 2007, el Ayuntamiento de Torremolinos concedió licencia para construir un hotel de cinco estrellas con 469 habitaciones, 16 plantas y más de 80.000 metros cuadrados construidos (sumando superficie sobre y bajo rasante).

En 2020, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a la Junta de Andalucía en un recurso relacionado con aquella licencia, lo que complicó aún más cualquier intento de reactivación del proyecto original.

Con la nueva propuesta residencial, la propiedad pretende reactivar un espacio estratégico para la regeneración urbana de Torremolinos, ofreciendo una solución definitiva a una parcela degradada que durante años ha simbolizado la parálisis urbanística en uno de los ejes más transitados del municipio.