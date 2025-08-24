Arden de madrugada ocho locales en Torremolinos: el fuego alcanzó siete pubs y un supermercado

Un incendio registrado durante la madrugada de este domingo ha afectado a ocho locales de Torremolinos, según han informado desde el Cuerpo Provincial de Bomberos de Málaga.

Alrededor de las 05.00 horas recibieron un aviso, donde les alertaban de que había un incendio en locales en la calle Isabel Allende de Torremolinos. Hasta la zona se trasladó una dotación del CPB de la Diputación de Málaga.

Al llegar al lugar de los hechos se percataron de que el fuego estaba en pleno desarrollo y comenzaron a trabajar en el control, extinción y refresco del incendio.

Como resultado, el incendio ha afectado a ocho locales. En concreto, han ardido siete pubs, uno de ellos en su totalidad y del resto se han incendiado las terrazas, y un supermercado, solo parcialmente.

Los efectivos han balizado todos los establecimientos por seguridad, dada la peligrosidad de acceso a los mismos, según las fuentes consultadas por este periódico que aseguran también que no se han registrado daños personales.

Por parte del CPB Málaga han intervenido un total de 7 efectivos (5 bomberos, 1 jefe de dotación y 1 subinspector) y 3 vehículos.