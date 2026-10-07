La Policía Nacional vuelve a registrar la vivienda donde residía Alejandro Navarro antes de desaparecer en Ronda

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional registra de nuevo la vivienda de Paco y Nuria en Ronda en busca de indicios sobre la desaparición de Alejandro Navarro. Varios equipos de la UDEV permanecen desplegados en el inmueble y también hay agentes en la casa de Rocío y Antonio, los otros investigados. Los cuatro están investigados por presuntos delitos de homicidio o asesinato y malos tratos; quedaron en libertad provisional tras ser detenidos en septiembre. Alejandro desapareció el 5 de mayo de 2024 tras salir sin teléfono, documentación ni dinero, circunstancias que cuestionan una marcha voluntaria.

Los días siguen pasando, las hojas del calendario siguen volando, pero ni rastro de Alejandro Navarro, el joven desaparecido en la localidad malagueña de Ronda desde el pasado 5 de mayo de 2024.

Su familia, que está ya totalmente desesperada, ha visto este miércoles un pequeño rayo de luz con la vuelta de la Policía Nacional a la vivienda de Paco y Nuria, dos de los investigados por su presunta relación con la desaparición de Alejandro. Desde la Unidad Central han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que varios equipos de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia) están desplegados en la vivienda buscando más indicios que puedan llevar a conocer qué pasó con Alejandro.

Los agentes llevan toda la mañana encerrados en el interior de la vivienda, cuya puerta permanece cerrada a cal y canto, custodiada por dos agentes de la Policía Nacional. Otro par están desplegados también en la vivienda de Rocío y Antonio, los otros dos individuos que fueron detenidos en su día y ahora permanecen en calidad de investigados en la causa. Paco y Nuria, al parecer, no están en esa primera vivienda inspeccionada.

La familia está convencida de que solo ellos tienen la llave que lleva hasta el paradero de Alejandro. Los cuatro están acusados de un presunto delito de homicidio/asesinato, y otro de malos tratos y su caso está siendo investigado por el Tribunal de Instancia de Ronda, plaza 1, a instancias de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, que sigue luchando por dar fin al sufrimiento de esta familia.

Los familiares de Alejandro se han personado como acusación particular en la causa y cuentan con el servicio de un abogado rondeño al que han contratado para no perder detalle de cada paso en el proceso judicial, por el que ya han pasado más de una decena de personas a testificar desde que el pasado 16 de septiembre se registrara la vivienda y se detuviera a los cuatro sospechosos, que quedaron en libertad el día 19 de forma provisional.

Frente al mutismo rotundo de Nuria y Paco, Rocío y Antonio aparecieron en varias ocasiones en los medios de comunicación con una actitud bastante tensa, justo después de ser puestos en libertad.

Resulta reseñable la entrevista que ambos otorgaron al programa de Cuatro En boca de todos donde Rocío, sin preguntarle al respecto, dice que ella es detenida porque Alejandro jugando a una ruleta "se ganó un dinero y nos lo repartimos". "Yo he dicho que yo no he visto ningún dinero", decía con voz nerviosa.

Al parecer, es cierto que Alejandro estuvo en un casino y ganó un bote, se desconoce la cantidad exacta, pero tampoco ha trascendido si fue justo antes de desaparecer. En cualquier caso, es una línea de investigación.

Ambos, durante la conexión en directo, niegan y reniegan haber hecho daño a Alejandro y también haber visto a Paco o a Nuria hacerle daño. Ni Paco ni Nuria han hecho apariciones públicas desde sus detenciones ni tampoco viven en la vivienda registrada, que fue destrozada por los vecinos el día de su arresto y donde ahora los agentes buscan más pruebas que lleven hasta el chaval.

Antecedentes

De acuerdo con la versión de la mujer con la que residía, ahora investigada, el 3 de mayo Álex salió de la vivienda con lo puesto, dejando atrás su teléfono móvil, su documentación y su dinero, detalles que ponían en duda la hipótesis de una marcha voluntaria. Hablaba de que el joven iba a ir a realizar unos trabajos en el campo (solía recoger aceitunas) que, al final, por algún motivo, no acabaron saliéndole.

Según justificó en su momento, decidió denunciar la desaparición de Álex dos días después, el día 5, por consejo de unos conocidos y ante la posibilidad de que el joven regresara. Incluso llegó a señalar que el joven tenía la intención de ir a cobrar una deuda de unos 110 euros por unos trabajos hechos a finales de abril.

Personas muy cercanas a su entorno familiar aseguraron haberlo visto aquel mismo 5 de mayo caminando por la calle La Bola, en el centro de Ronda. No queda claro cuándo y dónde fue la última vez que se vio a Álex con vida.

Aunque fue el 16 de septiembre cuando se desencadenaron los acontecimientos, el pasado mes de marzo hubo movimiento en la Ciudad del Tajo en relación con este caso. La Dirección General de la Policía (DGP) movilizó a efectivos de diferentes especialidades desplazados desde Madrid y apoyados por agentes de Ronda y de la Comisaría Provincial de Málaga, según informaron entonces fuentes policiales.

El objetivo era ampliar la búsqueda, centrándola en tres zonas situadas cerca del Punto Limpio de Ronda, en la barriada de la Dehesa, y en un pinar próximo.

Entre los agentes llegados a Ronda había investigadores del Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la UDEV Central, a perros de Guías Caninos, a agentes de la Científica, Subsuelo y a efectivos del GOIT (Grupo de Operaciones de Intervenciones Técnicas), una unidad de élite especializada en el uso de maquinaria pesada.

Los agentes no localizaron restos biológicos y la investigación se centró de nuevo en su círculo más cercano, donde los investigadores creen claramente que puede estar la razón de su desaparición.