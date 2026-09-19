Libres los cuatro detenidos por la desaparición de Alejandro Navarro: siguen investigados por homicidio/asesinato

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Las claves Generado con IA Los cuatro detenidos por la desaparición de Alejandro Navarro han quedado en libertad, aunque siguen siendo investigados por homicidio/asesinato y malos tratos. El Tribunal de Instancia de Ronda decretó su puesta en libertad, ya que ninguna de las partes solicitó su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta y recientemente se realizó un importante operativo policial en la vivienda donde residía Alejandro antes de desaparecer. Alejandro Navarro desapareció el 5 de mayo de 2024 tras salir a trabajar al campo, sin teléfono, documentación ni dinero.

Los cuatro detenidos esta semana en Ronda en relación con la desaparición de Alejandro Navarro han quedado en libertad este sábado.

Así lo ha decretado el Tribunal de Instancia de Ronda, que mantiene a los cuatro en calidad de investigados dentro de la causa que continúa abierta por la desaparición del joven.

Según precisan desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ninguna de las partes había solicitado su ingreso en prisión.

La decisión no supone el final de la investigación. Los cuatro continúan investigados en la causa y, según las fuentes, están siendo investigados por homicidio/asesinato y malos tratos, sin perjuicio de los cambios que puedan producirse a lo largo de la instrucción.

La resolución judicial se produce después del importante despliegue policial desarrollado esta semana en Ronda, que ha supuesto el mayor movimiento conocido en los últimos meses en el caso de Alejandro Navarro, desaparecido el 5 de mayo de 2024.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional inició durante la madrugada del pasado miércoles un operativo en la vivienda donde Alejandro residía antes de desaparecer. Los agentes accedieron al inmueble con una miniexcavadora de cadenas y realizaron distintas actuaciones en el interior y el entorno de la propiedad.

Las diligencias se desarrollaron bajo secreto de sumario y se saldaron con cuatro detenciones relacionadas con la investigación.

La actuación policial llega después de otros movimientos desarrollados durante los últimos meses para tratar de esclarecer el paradero del joven. A finales de marzo, la Dirección General de la Policía movilizó en Ronda a efectivos de diferentes especialidades desplazados desde Madrid, junto a agentes de la Comisaría Provincial de Málaga y de la propia localidad.

Aquella búsqueda se concentró principalmente en tres zonas próximas al entorno del Punto Limpio de Ronda: la propia zona del punto limpio, la barriada de La Dehesa y un área de pinar situada en las proximidades.

En el dispositivo participaron investigadores del Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la UDEV Central, agentes de Guías Caninos, Policía Científica, Subsuelo y efectivos del Grupo de Operaciones de Intervenciones Técnicas (GOIT).

Antecedentes

Alejandro Navarro desapareció el 5 de mayo de 2024. Según explicó entonces su entorno, aquel día salió a trabajar al campo y posteriormente dejaron de tener noticias de él. No llevaba consigo su teléfono móvil, documentación ni dinero.

Durante los primeros meses se llegó a contemplar la posibilidad de una desaparición voluntaria, una hipótesis que su entorno siempre cuestionó.

Ahora, dos años y cuatro meses después de su desaparición, el caso entra en una nueva fase judicial.