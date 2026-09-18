Los cuatro detenidos por su relación con la desaparición de Alejandro en Ronda pasan este viernes a disposición judicial

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Las claves Generado con IA Cuatro personas han sido detenidas por su presunta relación con la desaparición de Alejandro Navarro en Ronda. Los detenidos pasarán a disposición judicial este viernes, casi 48 horas después de su arresto. No se ha encontrado ningún rastro del joven desaparecido; solo se han hallado objetos personales en la vivienda donde residía. El operativo policial se centró en la casa donde Alejandro vivía con una pareja a la que llamaba 'tíos', quienes están entre los detenidos.

Han pasado casi 48 horas desde que se produjeran las cuatro detenciones de los presuntos responsables de la desaparición de Alejandro Navarro en Ronda, pero de momento no hay ningún rastro del joven, que tenía 25 años cuando desapareció el 5 de mayo de 2024.

Así, según han confirmado fuentes judiciales y de la familia de Alejandro, EL ESPAÑOL de Málaga ha podido saber que será a última hora de la tarde de este viernes cuando los arrestados pasen a disposición judicial y el juez, por tanto, determine si entran o no a prisión.

Pese a que en las últimas horas se han leído multitud de rumores en medios y redes sociales, desde la familia biológica de Alejandro insisten en que ellos no tienen constancia de ningún hallazgo de restos del joven hasta el momento. La Policía solo les ha entregado una serie de objetos personales del desaparecido hallados en la vivienda donde residía, como su DNI o un teléfono.

Sobre las cinco de la mañana del miércoles 16 de septiembre, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional accedía con una orden de registro a la vivienda donde el joven vivía junto a un matrimonio antes de desaparecer, en el barrio de la Dehesa, en la localidad malagueña de Ronda.

El despliegue de los agentes, coordinado desde la Dirección General de la Policía, sobre las cuatro y media de la madrugada, sobresaltó a los vecinos de la calle Jimera del Líbar, que llevaban meses sin novedades sobre el paradero de Álex.

El operativo policial, ejecutado bajo un estricto secreto de sumario, ha situado el foco en el inmueble, y más concretamente en la zona del patio, donde Alejandro vivía antes de que se le perdiera la pista con unos vecinos de su madre, a los que el joven denominaba con cariño como sus tíos. Sin embargo, aunque abandonaron la zona con multitud de bolsas, no consta que se haya localizado su cadáver en esa vivienda.

En este radical giro de los acontecimientos, la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por su presunta relación con la desaparición de Álex: dos hombres y dos mujeres. Las primeras detenidas fueron una mujer y un hombre, hermanos entre sí. Ambos son hermanos, a su vez, de la pareja actual de la madre biológica de Alejandro.

Esa pareja de la madre es hermano del hombre con el que convivía Alejandro antes de desaparecer, que ha sido detenido este miércoles por la tarde también junto a su mujer. Estos últimos son a los que Alejandro llamaba 'tíos'.

La maquinaria pesada se retiró de la vivienda antes de las cinco de la tarde y el despliegue de agentes culminó sobre las 18.30 horas con un caldeado ambiente en el número 10 de la calle Jimera del Líbar coincidiendo con el momento de la salida de la vivienda de los 'tíos' de Álex, a los que los vecinos llamaron "asesinos" e "hijos de puta". Así, cuando la Policía se retiró, los vecinos y allegados de Álex accedieron a la casa donde vivía y la han destrozado, como gesto de su indignación.

Una de las mujeres detenidas, la mujer que compartía casa con Alejandro, apareció en medios de comunicación después de su desaparición pidiendo colaboración ciudadana para encontrarle. Así, dejaba mensajes en redes sociales solicitando ayuda para encontrar a su 'sobrino', ya que Álex les llamaba tíos a la pareja que residía con él. Llegó a dar una entrevista a este periódico que no ha sido publicada hasta hoy: pincha aquí para verla.