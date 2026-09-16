La UDEV registra con una excavadora la casa donde vivía Álex, desaparecido desde hace 850 días en Ronda (Málaga)

Una imagen de agentes con maquinaria junto a la vivienda donde residía y del joven desaparecido. EEM

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Las claves Generado con IA La UDEV ha iniciado una inspección con excavadora en la casa donde vivía Álex, desaparecido desde hace 850 días en Ronda (Málaga). El operativo policial comenzó de madrugada y ha incluido la entrada en la vivienda con una miniexcavadora para realizar catas y remover tierra. Fuentes no oficiales apuntan a la detención de un hombre y una mujer relacionados con el caso, aunque aún no ha sido confirmado. La investigación cuenta con agentes especializados y perros de guías caninos, y se centra en varias zonas próximas al punto limpio de Ronda y la barriada de la Dehesa.

Tras dos años y casi cuatro meses desaparecido, hay importantes novedades en el caso de la desaparición de Alejandro Navarro, conocido por su entorno como Álex, en la localidad malagueña de Ronda. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta se encuentra trabajando en la vivienda donde Alejandro residía hasta el 5 de mayo de 2024, cuando la tierra pareció tragárselo.

Según han confirmado desde la Policía Nacional a EL ESPAÑOL de Málaga, desde la pasada madrugada está activo un operativo liderado por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en la casa donde el chico residía con unos vecinos a los que él se refería siempre como sus tíos.

Desde la Policía Nacional han añadido que las actividades se encuentran bajo secreto de sumario. Así, varios vecinos han confirmado a este periódico que sobre las cinco de la madrugada ya había mucha presencia policial en la zona y que los agentes han accedido a la vivienda con una miniexcavadora de cadenas, como se puede apreciar en la imagen que acompaña esta pieza.

Este tipo de maquinaria ligera suele emplearse en intervenciones policiales para realizar catas, remover tierra, excavar en jardines o inspeccionar huecos de difícil acceso. Su particular tamaño permite acceder al interior de viviendas o patios de tamaño más pequeño.

Algunas fuentes consultadas señalan que hay dos detenidos en relación con los hechos, una mujer y un hombre, extremo que no ha sido confirmado por fuentes oficiales al menos hasta el momento.

El pasado mes de marzo ya hubo movimiento también en Ronda en relación con el caso de Alejandro. La Dirección General de la Policía (DGP) movilizó a finales de mes a efectivos de diferentes especialidades desplazados desde Madrid apoyados por agentes de Ronda y de la Comisaría Provincial de Málaga, según informaron entonces fuentes policiales.

Agentes en la zona. EEM

La búsqueda se centró en tres zonas principalmente, ubicadas cerca del entorno del Punto Limpio de Ronda, en la barriada de la Dehesa, y en una zona de pinar situada en el mismo entorno.

Entre los agentes desplazados a Málaga se movilizó a investigadores del Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la UDEV Central, a perros de Guías Caninos, a agentes de la Científica, Subsuelo y a efectivos del GOIT (Grupo de Operaciones de Intervenciones Técnicas), una unidad de élite especializada en el uso de maquinaria pesada.



Aunque en un principio se sospechó que podía tratarse de una desaparición voluntaria, el entorno del joven siempre ha cuestionado esta hipótesis. La familia con la que Alejandro residía manifestó que aquel día Alejandro salió a trabajar al campo, pero que ya no tuvieron más noticias de él. No se llevó móvil, documentación, ni dinero. Ahora este avance en el marco de la investigación arroja un poco de luz a todos aquellos que le querían y que esperan poder descansar de tanto sufrimiento pronto.