Moreno inaugura el nuevo camino que recorre el desfiladero de Ronda: pasarela de 700 metros junto al Tajo

Juanma Moreno junto a María Paz Fernández, Francisco Salado y Patricia Navarro en el Desfiladero del Tajo. Joaquín Corchero / Europa Press

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Las claves Generado con IA Se inaugura la segunda fase del Camino del Desfiladero del Tajo en Ronda, con una pasarela de 500 metros junto al río Guadalevín. El recorrido, diseñado por el arquitecto Luis Machuca, se integra en el entorno natural para ofrecer una experiencia única y respetuosa. El proyecto es fruto de la colaboración entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Ronda. También se destacan inversiones en infraestructuras y patrimonio en la zona, como la mejora de carreteras y la recuperación del yacimiento de Acinipo.

El Camino del Desfiladero del Tajo en Ronda estrena un nuevo recorrido ampliado, con una pasarela de 500 metros junto al río Guadalevín que se suma a los 200 metros ya abiertos en la primera fase.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este martes esta segunda fase, que añade "una perspectiva diferente y asombrosa de la Garganta del Tajo, de modo que sea una experiencia de integración y no de ruptura", ha apuntado.

El proyecto, obra del arquitecto Luis Machuca, autor también del Caminito del Rey, se ha construido a baja altura para respetar el entorno natural.

En su intervención, Moreno ha resaltado que Ronda reúne "un monumento natural y otro histórico-artístico que configuran juntos una de las grandes maravillas de Andalucía".

Además, ha reivindicado la capacidad de Andalucía "para sorprender con una nueva luz, un enfoque diferente o una nueva sensación que enriquece su patrimonio natural. Cuando Andalucía se luce, también seduce".

Moreno ha subrayado que este avance no habría sido posible "sin el entendimiento, el esfuerzo y la colaboración" de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Ronda, a quienes ha agradecido su implicación en el proyecto.

Además, ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz con la comarca y la ciudad de Ronda. En este sentido, ha destacado las obras del tramo entre Casapalma y Cerralba de la A-357, la autovía Málaga-Ronda-Campillos.

También en conectividad, el presidente andaluz ha señalado la actuación en la carretera Algodonales-Ronda, una obra de emergencia y con un presupuesto de cuatro millones de euros en una vía que se vio gravemente afectada por el tren de borrascas y que va a permitir contar con una comunicación más segura y que va a mejorar la conectividad con esta localidad.

En materia cultural, se ha referido al trabajo que se ha hecho para salvar del abandono y de la desaparición al yacimiento de Acinipo, una joya romana que necesitaba una actuación urgente.

Del mismo modo, se ha finalizado la urbanización de La Dehesa, una deuda histórica de la Junta de Andalucía con Ronda que quedó abandonada durante años y que ahora permitirá levantar 365 viviendas protegidas.