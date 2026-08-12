El municipio de Málaga en el que se verá el eclipse y repartirán gafas gratis

Las claves

Las claves Generado con IA El municipio de Ronda organizará actividades para observar el eclipse solar parcial este miércoles. El Ayuntamiento repartirá gafas homologadas gratuitas en la Alameda del Tajo para ver el fenómeno de forma segura. La Asociación Astronómica de Ronda y Turismo de Ronda colaboran en la organización de actividades divulgativas. En Ronda, el eclipse alcanzará un 94,14% de ocultación y tendrá su máximo a las 20:38 horas.

El eclipse de sol de este miércoles va a ser parcial en la provincia de Málaga, pero la expectación es máxima. Los malagueños ya están preparados para vivir este momento único para el que algunos municipios han preparado actividades y repartirán gafas homologadas gratuitas.

Este es el caso de Ronda. El Ayuntamiento del municipio ha citado a sus vecinos en la Alameda del Tajo esta tarde porque Turismo de Ronda va a instalar un punto informativo en el que habrá actividades divulgativas y repartirán gafas homologadas de manera gratuita.

Esta actividad la han realizado en colaboración con la Asociación Astronómica de Ronda Abbás Ibn Firná porque consideran que "las cornisas del Tajo serán el escenario perfecto para disfrutar de un espectacular eclipse parcial de Sol".

En el municipio, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse solar será del 94,14%. Su inicio está previsto a las 19.43 horas, el máximo lo alcanzará a las 20.38 horas y el ocaso del sol llegará a las 21.15 horas.

De esta manera, desde el Consistorio hacen hincapié en que esta es "una oportunidad única para contemplar este fenómeno astronómico con todas las garantías y aprender un poco más sobre el cielo que nos rodea".