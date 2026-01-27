Suspenden este miércoles las clases en los colegios de la Serranía de Ronda por la borrasca Joseph

Destrozos causados en la provincia de Málaga por la borrasca Joseph.

Las claves nuevo Generado con IA Se suspenden las clases este miércoles en todos los colegios de la Serranía de Ronda por la borrasca Joseph, afectando a 26 municipios. La suspensión también se extiende a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería y la Sierra de Grazalema en Cádiz. Aemet ha decretado aviso naranja por lluvias y viento en la comarca de Ronda durante el miércoles. La borrasca ha provocado más de 60 incidencias en la provincia de Málaga y la muerte de una mujer en Torremolinos por la caída de una palmera.

La Junta de Andalucía ha anunciado esta noche que mañana miércoles, 28 de enero, se suspenden las clases en todos los colegios de la Serranía de Ronda por los efectos de la borrasca Joseph.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, lo ha publicado en la red social X. Esta medida afecta a 26 municipios de la Serranía de Ronda.

También se ha suspendido la actividad lectiva presencial en las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería y en la Sierra de Grazalema en Cádiz.

Aemet ha puesto el aviso naranja por lluvias y por viento en la comarca de Ronda durante toda la jornada del miércoles y la ha rebajado a amarillo para el jueves.

Los 26 municipios en los que se suspenden las clases en la comarca de Ronda son Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda, Montecorto y Serrato.

La borrasca Joseph está causando estragos en la provincia de Málaga. La mayor tragedia se ha producido en Torremolinos, donde una mujer de 32 años ha perdido la vida al caerle encima una palmera.

Por otra parte, en la jornada de este martes ha habido más de 60 incidencias en la provincia por esta borrasca, la mayoría relacionadas con el fuerte viento.

Los incidentes se han concentrado en municipios como Mijas, Fuengirola, Pizarra, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Málaga capital, Marbella, Ronda o Benalmádena, entre otros. También se han registrado problemas por obstáculos en la calzada en localidades como Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, Fuengirola y Estepona.