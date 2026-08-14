Cuatro pistolas reglamentarias desaparecen de la Jefatura de la Policía Local de Rincón de la Victoria

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha denunciado el robo de cuatro pistolas reglamentarias de la Jefatura de la Policía Local en Torre de Benagalbón. Las armas sustraídas no estaban asignadas a agentes en activo, ya que pertenecían a funcionarios jubilados y estaban depositadas en el lugar de custodia policial. La desaparición se detectó durante la revista anual del arsenal reglamentario realizada junto a la Guardia Civil. Se ha activado el protocolo correspondiente, iniciado una investigación interna y el Ayuntamiento se personará como acusación particular en el proceso judicial.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha denunciado ante la Guardia Civil la sustracción de cuatro pistolas reglamentarias de la Jefatura de la Policía Local en el núcleo de población de Torre de Benagalbón, y se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.



Según consta en la denuncia, las armas sustraídas son cuatro pistolas reglamentarias que no se encontraban asignadas a ningún agente en activo, al haber sido previamente entregadas por cuatro funcionarios con motivo de su jubilación en los últimos años.



Dichas armas permanecían depositadas en el lugar de custodia habilitado al efecto dentro de las dependencias policiales, ha informado este viernes el ayuntamiento en un comunicado.



La denuncia se ha interpuesto tras la revista anual que la Policía Local de Rincón de la Victoria realiza del arsenal reglamentario junto con la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en Vélez-Málaga, al detectarse que las cuatro armas cortas no se encontraban en el lugar de depósito reglamentario.



Desde ese mismo instante se activó el protocolo correspondiente, por lo que se presentó la denuncia y se puso en conocimiento de la Guardia Civil, que dirige las diligencias y la propia investigación.



Esta investigación sigue su curso, mientras que el ayuntamiento ha iniciado el correspondiente expediente de información reservada de carácter interno para aclarar qué ha fallado en el protocolo de custodia de las armas. Además, el Ayuntamiento se personará como acusación particular en el proceso judicial que se inicie.