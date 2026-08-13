Rincón de la Victoria abrirá un Centro de Día para personas sin hogar con duchas, lavandería y comida

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, junto a la presidenta de la Oficina Territorial de Cruz Roja Local Solidaridad Internacional en Rincón de la Victoria, Rubí Castro. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Las claves

Las claves Generado con IA Rincón de la Victoria abrirá un Centro de Día para personas sin hogar el 17 de agosto, ofreciendo duchas, lavandería, ropa y alimentación. El centro funcionará lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 12:30 horas en la sede local de Cruz Roja, en colaboración con el Ayuntamiento. Además de cubrir necesidades básicas, el centro proporcionará orientación, asistencia y acompañamiento a través de planes personalizados para cada usuario. El recurso prevé atender a unas 80 personas al año y también servirá como espacio de acogida temporal en situaciones de emergencia climática o social.

Rincón de la Victoria contará desde el próximo lunes 17 de agosto con un nuevo recurso dirigido a las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo o de exclusión residencial y social.

Se trata de un Centro de Día para Personas Sin Hogar que prestará servicio en las instalaciones de la Asamblea Local de Cruz Roja, en colaboración con el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento.

El objetivo es ofrecer una atención cercana, digna e integral, dando una respuesta inmediata a personas que, por sus circunstancias, no tienen acceso a los recursos normalizados ni cuentan con cobertura de necesidades básicas.

El centro abrirá los lunes, miércoles y viernes, de 09.00 a 12.30 horas.

Duchas, lavandería, ropa y alimentación

El nuevo recurso permitirá cubrir algunas de las necesidades más básicas de las personas usuarias. Entre los servicios previstos se encuentran:

Duchas y aseo personal.

Lavandería.

Vestuario y ropa de abrigo.

Alimentación.

Productos sanitarios.

Espacio de descanso.

Pero el proyecto pretende ir más allá de la atención de estas necesidades inmediatas. El centro también ofrecerá orientación, mediación, asistencia y acompañamiento para facilitar el acceso de los usuarios a recursos y prestaciones sociales.

La intervención se realizará mediante un plan de trabajo personalizado, adaptado a las circunstancias y situación vital de cada persona.

Un itinerario personalizado

Una vez producido el primer contacto, se realizará una acogida y valoración individual. A partir de ahí se diseñará un itinerario de intervención que determinará tanto el acceso a los diferentes servicios del centro como el seguimiento posterior.

El programa incluye sesiones individuales y grupales destinadas a trabajar cuestiones como las habilidades personales y sociales, las competencias para la vida diaria, la convivencia, la inclusión y la empleabilidad.

También se desarrollarán acciones para facilitar el acceso y la adquisición de competencias digitales.

El proyecto prevé atender a una media de 80 personas al año, especialmente a aquellas que se encuentren en situación de sinhogarismo y carezcan de acceso a recursos normalizados o de cobertura de necesidades básicas como alimentación, abrigo e higiene.

La concejala de Bienestar Social, Belén Gutiérrez, ha destacado la importancia de disponer de un recurso específico que permita atender directamente las necesidades de personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

Desde Cruz Roja, su presidenta de la Oficina Territorial de Cruz Roja Local Solidaridad Internacional en Rincón de la Victoria, Rubí Castro, ha puesto el foco precisamente en esa atención básica.

La responsable ha señalado que ofrecer "un café caliente, una ducha o la posibilidad de lavar la ropa" puede constituir para algunas personas el primer paso para recuperar confianza y estabilidad.

El centro tendrá además una segunda función. Sus instalaciones podrán utilizarse como recurso de primera atención ciudadana ante determinadas situaciones de emergencia climática o social, siempre en coordinación con los servicios municipales y Protección Civil.

En esos casos, el espacio podrá ofrecer acogida temporal, agua y otras bebidas, climatización, aseos y duchas e información básica.