Rincón de la Victoria celebra su primera Gala del Deporte reconociendo a deportistas, clubes y eventos

Imagen de todos los galardonados en la gala del deporte de Rincón de la Victoria.

Las claves nuevo Generado con IA Rincón de la Victoria celebró su primera Gala del Deporte, reconociendo a deportistas, clubes y eventos destacados del municipio. María Torres fue premiada como Deportista del Año y Mari Carmen Barea recibió el galardón a la Trayectoria Deportiva. El Club de Remo La Cala del Moral y el Trail Desafío La Capitana fueron reconocidos como Club y Evento del Año, respectivamente. La gala sirvió como punto de encuentro para el tejido deportivo local, fomentando nuevas sinergias y el orgullo de pertenencia al municipio.

Rincón de la Victoria celebró ayer su primera Gala del Deporte en la que se reconoció al tejido deportivo como motor social, turístico y económico de la ciudad en un acto donde María Torres, Mari Carmen Barea, Francisco Jiménez, Pablo Guirado, el Trail Desafío La Capitana, el Club de Remo La Cala del Moral y Rubén Roldán fueron los galardonados.

El alcalde rinconero, Francisco Salado (PP), destacó la labor de los clubes, de las escuelas deportivas y de los deportistas del municipio rinconero.

"Las personas que forman la grandísima familia del deporte en nuestra ciudad son parte muy importante, cada una de ellas, en la transformación de Rincón", aseguró, recordando la apuesta municipal por incrementar los patrocinios, ayudas e inversiones a deportistas, clubes, escuelas.

El regidor fue uno de los encargados de entregar los galardones junto al concejal de Deportes, Antonio José Martín (PP), el edil de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, y la delegada territorial Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Teresa Pardo Reinaldos.

La gala estuvo marcada por la emoción de los reconocidos en esta primera edición, por la emotividad de sus palabras, y por el sentimiento de orgullo y pertenencia a Rincón de la Victoria.

La gala no sólo ha servido para reconocer a deportistas y clubes, sino que se ha convertido en un punto de encuentro para todo el tejido deportivo del municipio y de la provincia, algo a destacar a la hora de seguir generando nuevas sinergias que fortalezcan e impulsen el deporte en Rincón de la Victoria.

Galardón Promesa del Deporte 2025: Pablo Guirado

Su palmarés con solo 10 años es impresionante. Tiene una mente privilegiada y madura y ha puesto a Rincón en el foco del ajedrez internacional. Es componente de la selección española de ajedrez y campeón de Europa de Ajedrez rápido por equipos en categoría sub 10.

Galardón al Evento del Año 2025: Trail Desafío La Capitana

Se trata de una cita imprescindible en el trail running de la provincia y de la comunidad. Combina costa y montaña: el litoral mediterráneo y el Cerro Salazar donde se erige el pico de La Capitana realzando el increíble entorno paisajístico de este año celebró su XIII edición, consolidándose en el calendario malagueño y nacional.

Galardón al Club del Año 2025: Club de Remo La Cala del Moral

Se trata de uno de los clubes más antiguos de la provincia de Málaga. Tiene su origen hace más de 30 años, cuando un grupo de amigos, muchos de ellos descendientes de padres pescadores y muy apegados al mar, promovieron la tradición del remo en barca de jábega.

Galardón a la Trayectoria Deportiva: Mari Carmen Barea

Es una de las grandes leyendas del hockey hierba español. Campeona olímpica en Barcelona 92 y plata europea en 1995, participó nada menos que en tres Juegos Olímpicos (logrando además dos diplomas) y acumuló 230 internacionalidades en 18 años con la selección.

Galardón a los Valores del Deporte 2025: Rubén Roldán

Este joven es un referente mundial del parkour paralímpico y un ejemplo de superación. Tras perder su pierna izquierda con solo 9 años, ha logrado alcanzar un altísimo nivel en su deporte, hasta entrar en el Libro Guinness de los Récords 2025 por realizar 13 saltos de retorno consecutivos en su categoría.

Galardón Deportista del Año 2025: María Torres

Está considerada como una de las grandes referentes internacionales del karate. Ha logrado un impresionante palmarés, con cuatro medallas mundiales y el hito de ser la primera española en proclamarse campeona del mundo individual, título conseguido en Dubái 2021. Doble campeona mundial tras su oro por equipos en Budapest 2023, también ha sido número uno del mundo en su categoría y ha conquistado 17 campeonatos de España.

Galardón de Honor: Francisco Jiménez

Histórico presidente del Club Deportivo Rincón, se trata de unas de los directivos más respetados en el mundo del fútbol provincial. Fue presidente del CD El Palo, del Málaga CF Femenino y del CD Rincón, con el que consiguió el primer ascenso a Tercera división y jugar una ronda de Copa del Rey contra el Alavés.