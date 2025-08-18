Detenidos en Rincón de la Victoria: robaban en naves municipales y pagaban comida rápida con billetes falsos

La Guardia Civil, en la denominada Operación Alcamsol, ha detenido a cuatro personas por los delitos de robo con fuerza en las cosas, sustracción de ciclomotores y un delito de falsificación de moneda en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria.

La investigación se inició a finales de mayo a raíz de una actuación de la Policía Local de Rincón de la Victoria, en la que se intervino un vehículo en el que se aprehendieron diversos materiales como cableado de diferentes grosores y longitudes, así como herramientas de gran valor.

Tras esta intervención, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer los hechos, comprobándose que esa misma noche se había producido un robo con fuerza en la nave municipal de los servicios operativos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, coincidiendo los efectos sustraídos con los materiales que se transportaban en este vehículo.

Tras las gestiones llevadas a cabo, y con la colaboración de la Policía Local de Rincón de la Victoria, fueron identificadas cuatro personas como presuntos autores de los hechos, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

De igual modo, los agentes también detectan que estas mismas personas estarían implicadas en varios delitos ocurridos en el municipio y en Málaga capital.

Estos individuos habrían puesto en circulación billetes falsificados a través de pagos en efectivo a repartidores de comida rápida. Estos hechos fueron denunciados por los trabajadores de las empresas de reparto a domicilio que hicieron entrega de los billetes falsos.

Además, dos de ellos también han sido acusados de la sustracción de tres ciclomotores, los cuales han sido recuperados y devueltos a sus legítimos propietarios.

Por todo ello, el pasado mes de junio, se procedió a la localización y detención de estas cuatro personas por los delitos de robo con fuerza, sustracción de ciclomotor y falsificación de moneda, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.

Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Rincón de la Victoria con la colaboración de la Policía Local de la localidad.