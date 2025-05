Susana, la jubilada que ha perdido 94.001 euros por una ciberestafa en Málaga: "Solo quería ayudar a mis hijos"

El 21 de marzo, la asesora volvió a contactar con Susana. Le aseguró que, tras haber recibido el último pago, en un plazo máximo de nueve días podría disponer de su dinero. Sin embargo, los días pasaban y el dinero no llegaba. Inquieta, Susana volvió a escribirle. El 2 de abril, la supuesta asesora le prometió que la transferencia se haría efectiva a las 18:00 horas como muy tarde. Pero la hora llegó… y nada. Entonces, Susana decidió acudir a su banco. Allí le confirmaron lo que tanto temía: no había ninguna operación pendiente, y mucho menos por una suma tan elevada. Le recomendaron denunciar los hechos de inmediato. Había sido víctima de una estafa.

El 7 de abril, ya con la denuncia interpuesta, ocurrió algo inesperado: le devolvieron los primeros 5.002 euros que había invertido. Un ingreso que la desconcertó, pero que, al mismo tiempo, le dio algo de oxígeno. Porque en ese momento Susana no tenía absolutamente nada. Para abonar los falsos impuestos había tenido que pedir un préstamo. “Yo tenía 10.000 euros y ellos me pedían 29.000. Pedí ese préstamo y ellos lo sabían, me dijeron que habían entrado en mi banca digital”, cuenta. Cree que dejaron de presionarla porque sabían perfectamente que ya no le quedaba más dinero y que les había descubierto.

Hoy, Susana paga 800 euros de alquiler y vive con la angustia de no saber qué será de ella cuando agote lo poco que le queda. “A mis hijos no les conté nada durante todo el proceso. Quería darles una sorpresa, ayudarles con algo de dinero… Fue un error. Ahora me están ayudando como pueden. Son lo único que tengo”, afirma.

Ha empezado por vender su coche y todo lo que tiene de valor. Busca trabajo de lo que sea, mientras su salud se lo permita. Bioquímica de profesión, en Argentina —su país natal— dirigía un instituto de medicina laboral hasta su jubilación. “Nos dedicábamos al seguimiento de enfermedades profesionales, al control del absentismo…”, explica. Ahora, se ofrece para dar clases particulares de Química o incluso planchar ropa en su casa. “No puedo limpiar escaleras, mi cuerpo ya no me lo permite. Tengo achaques de todo tipo. Tuve cáncer”, lamenta.

Se separó de su pareja a los 27 años, cuando sus hijos tenían dos años y seis meses, respectivamente. Desde entonces, los sacó adelante sola. Con esfuerzo, logró comprarles una casa a cada uno en Argentina. Con el tiempo, ambos decidieron mudarse a España. Tras la pandemia, la convencieron para que se instalara en Málaga, donde había encontrado tranquilidad en lo que ella llamaba su “departamento chiquito”. “Pensé que, a mi edad, lo mejor era alquilar. No quería embarcarme en una compra. Solo quería algo pequeño, para mí y mi perra. Pero nunca imaginé vivir algo así”, confiesa.

Sus hijos han abierto un crowdfunding para ayudarla a pagar la deuda y, aunque le cuesta decirlo, para que pueda seguir viviendo. “Quiero escribir un libro con historias reales de estafas como la mía. Si alguien ha sido engañado de forma parecida, que me informe. Quiero recopilar sus relatos para agradecer a todos los que me han ayudado”, concluye.

La página web a través de la cual fue estafada sigue activa y se puede navegar en español, inglés e italiano. En la plataforma ScamAdviser, consultada por EL ESPAÑOL de Málaga, se recogen varios testimonios similares al de Susana. Uno de ellos, escrito en inglés, denuncia una estafa de 54.000 dólares, realizada con un modus operandi casi idéntico.

Consejos