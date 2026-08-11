Cuando julio echa el cierre, toca recibir un agosto de calma, donde el recogimiento sirve para cargar las pilas y para volver en un septiembre que para mí, como para muchos, es el verdadero comienzo del año.

Para las Artes Escénicas es un mes de calma. Actores, técnicos, gestores culturales y hasta el propio público baja las revoluciones por unas semanas antes de que arranque la temporada 26/27.

Y nos vamos de receso con la convicción de que el Teatro Soho Caixabank regresa en septiembre con la mirada puesta en la dirección hacia la cual están yendo las Artes Escénicas en la ciudad en los últimos años.

Si bien cuando uno habla del Teatro del Soho Caixabank o más popularmente el teatro de Antonio Banderas, no debemos olvidar que esta nave la dirige Aurora Rosales, y ahí radica buena parte del éxito de la casa: conocedora del oficio, con una cultura teatral impresionante, demuestra temporada tras temporada lo que es programar con criterio. No improvisa, elige.

Y esa forma de seleccionar es la que ha consolidado al Teatro Soho Caixabank como un referente dentro y fuera de Málaga.

Los nombres elegidos para esta temporada hablan por sí solos: Carmen Linares, Carmen Conesa, Pepe Sacristán, Carlos Hipólito, Luis Zahera, José María Pou, Javier Cámara, Israel Elejalde o Charo López. Actores y actrices con un talento y oficio más que demostrado, que asumen la responsabilidad de defender títulos de peso como Panorama desde el puente o Carmina Burana.

Y estos nombres sirven de garantía para que el nivel alcanzado por este teatro siga fidelizando y creando público.

La temporada también mantiene lo que se viene consolidando desde hace varios años. Podremos volver a ver una edición más de Autóctonxs, volcado en la creación local; las citas de la Orquesta Sinfónica Larios Pop del Soho o el TIP TOE, festival de danza que ha incluido a Málaga en el circuito internacional contemporáneo.

Y este año dos coproducciones del Teatro con compañías locales llegan a escena. El Espejo Negro estrena su versión de Blancanieves, con música de Arturo Díez Boscovich. Y a esta se suma ¿Tú sabes lo que es una posidonia?, de Alessandra García, lo que permite que la producción local conviva con las grandes producciones nacionales e internacionales.

La propuesta vuelve a ser sólida, solo queda preparar la agenda y apoyar como público un proyecto que posiciona a Málaga entre las mejores capitales de las Artes Escénicas.