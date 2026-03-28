Hubo un tiempo en que el mayor enemigo del actor era un ataque de tos inoportuno o el crujir de un envoltorio de caramelo. Eran ruidos humanos, accidentes del directo, tropiezos involuntarios de quien estaba, en cuerpo y atención, dentro de la sala. Hoy nos enfrentamos a algo distinto: la pequeña luz azul que emana desde la fila cuatro, fría y deliberada como una declaración de intenciones.

No hablo del olvido de silenciar el móvil, un error que cualquiera puede cometer y que basta un segundo de vergüenza para enmendar. Hablo de otra cosa: del espectador que, en mitad de un monólogo donde se palpa la tragedia o el ingenio, decide que su grupo de WhatsApp no puede esperar noventa minutos. De esa mano que, ignorando la penumbra necesaria, enciende la pantalla y rompe, con un gesto quirúrgico, el hechizo que los actores y el resto del público intentan tejer juntos.

El teatro es, por definición, un acto de comunión. A diferencia del cine o la televisión, lo que ocurre sobre las tablas está vivo; se alimenta de la energía, el silencio y la respiración de quienes miran.

Cuando usted saca el teléfono para responder un mensaje anodino, no solo está siendo descortés con su vecino de butaca. Está rompiendo un hilo invisible que une el escenario con la platea. Está diciendo, de forma no tan implícita, que lo que ocurre allí arriba vale menos que cualquier notificación banal.

Ese destello en la oscuridad no es un descuido: es la incapacidad de habitar el presente, de respetar el trabajo ajeno, de honrar el precio de una entrada que también paga el derecho de los demás a sumergirse en la ficción sin interrupciones.

Y aquí conviene detenerse, porque el fenómeno dice algo más que lo evidente. Si una hora y media de teatro resulta insoportable sin conexión, si el silencio produce ansiedad y la ficción no basta para acallar el mundo exterior por un momento, el problema no es de modales sino de época.

Vivimos en una cultura que ha convertido la interrupción en norma y la atención sostenida en hazaña. El móvil en el teatro no es la causa de nada: es el síntoma de una forma de estar en el mundo que ha perdido la capacidad de habitar un solo lugar a la vez.

Por eso, y no solo por urbanidad, le pido un favor: si no puede soltar el teléfono, no venga al teatro. No como reproche, sino como consejo honesto. El teatro es un refugio contra el ruido del mundo, y los refugios solo funcionan si uno entra de verdad.

Vuelva cuando esté dispuesto a entregarse al silencio, a la oscuridad y a la voz del actor. Vuelva cuando entienda que el mensaje más importante de la noche no está en su bolsillo, sino ocurriendo, de forma irrepetible, frente a sus ojos. Hasta entonces, deje la butaca libre. Habrá alguien que sí quiera ocuparla entera.