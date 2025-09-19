Estarán de acuerdo conmigo en que solo hay un sector que aúne en el mismo “terreno de juego” términos tan diversos, a la vez que actuales y profundamente relacionados, tales como la defensa y seguridad de las regiones, las cadenas de suministros, la autonomía estratégica o la soberanía tecnológica.

Este sector productivo es el que aporta soluciones a retos realmente preocupantes para el futuro de la humanidad, como por ejemplo la acumulación de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad o la amenaza creciente a servicios ecosistémicos vitales.

La industria, y más concretamente la innovación industrial, a través de la inversión en I+D, las tecnologías limpias, los microchips de última generación o las tecnologías digitales, no sólo contribuye con innovaciones tecnológicas disruptivas y con empresas adaptadas al nuevo mundo verde, digital y resiliente a la descarbonización o la recuperación de ecosistemas que proporcionan servicios vitales -la filtración del agua, el control de la erosión o la regulación del clima-, sino a un mayor y mejor desarrollo regional y bienestar social.

Pues bien, en este contexto, la ciudad de Málaga ha decidido dar un paso adelante y situarse en el mapa global de la innovación industrial de la mano de un evento de referencia: el MinnD -Málaga Conference on Industry Innovation-, que se celebrará los próximos 23 y 24 de octubre de 2025 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.

El MinnD nace con un propósito claro: analizar y decidir estrategias colectivas que impulsen el desarrollo tecnológico y socioeconómico de Europa, con un foco muy especial en convertir a Málaga y Andalucía en un polo internacional de innovación, I+D disruptiva y políticas alineadas con las prioridades europeas.

Durante dos jornadas, investigadores, empresas e instituciones compartirán espacio en un formato único: 12 sesiones temáticas con ponentes de primer nivel mundial y dos discussants destacados de los sectores empresarial e investigador en cada sesión.

Académicos internacionales de reconocido prestigio mundial, expertos en innovación, consultoría y parques tecnológicos, analistas de la Comisión Europea, directores de empresas tecnológicas de referencia, representantes de fundaciones de innovación y de asociaciones de parques tecnológicos, y representantes de organismos públicos, se “encerrarán” para proponer, escuchar, pensar y discutir, en definitiva, desarrollar el arte de pensar: qué y cómo hacer para que Andalucía, que hoy se cataloga por el Regional Innovation Scoreboard como una región de innovación moderada, sea en unos años un territorio de alta innovación, y si cabe, una región líder en innovación.

Los bloques temáticos del MinnD reflejan la amplitud de los desafíos actuales. Desde la innovación tecnológica transversal hasta el desarrollo de ecosistemas circulares. Otros temas clave serán la cultura de innovación industrial, el papel de la universidad como actor estratégico, o la capacidad de la región para atraer talento internacional.

Habrá espacio para debatir la interacción entre los diferentes actores de la innovación, los modelos de apoyo, o la atracción de inversiones y empresas. El programa también incluye debates sobre la importancia de una gobernanza inteligente y regulaciones eficaces, la especialización del ecosistema y hacia dónde evolucionar, y sobre cómo medir los resultados de la innovación.

¿Será Málaga, y más ampliamente Andalucía, capaz de fomentar la innovación disruptiva? ¿Podrá posicionarse como una región catalizadora de modelos de negocio circulares, de energía limpia y movilidad sostenible? ¿Será capaz de integrar la inversión extranjera y nacional en misiones más amplias -acción climática, inclusión digital, resiliencia demográfica- a través de ecosistemas locales sólidos?

¿Cómo debería evolucionar el ecosistema de innovación malagueño y andaluz para seguir siendo atractivo para las empresas industriales innovadoras, las instituciones de investigación y el talento nómada? ¿Cómo evaluar sistemáticamente y reforzar estratégicamente el apoyo recíproco entre el PTA y el emprendimiento académico?

¿Deberían los parques tecnológicos consolidados, tales como el PTA, evolucionar hacia distritos de innovación urbanos, a costa de renunciar a sus capacidades especializadas, o más bien seguir vías evolutivas alternativas que preserven el capital institucional al tiempo que abordan las demandas de integración metropolitana? Éstas y otras muchas cuestiones, igualmente interesantes, serán ampliamente debatidas en el MinnD.

El resultado final cristalizará en un Informe Estratégico que recogerá las ponencias de cada línea temática y que servirá como guía para perfilar la agenda de investigación de estudios y políticas de innovación industrial europea a medio y largo plazo, con especial aplicación al ecosistema malagueño y andaluz. Todo ello con un objetivo común: trazar un plan viable para que la región se asiente como un nodo de innovación imprescindible en la nueva economía europea.

El MinnD no es sólo un foro de élite para académicos y directivos. Es una llamada abierta a administraciones, profesionales, investigadores, startups y firmas consolidadas que quieran estar en primera línea de la transformación tecnológica.

Asimismo, éste es el congreso de la sociedad civil: cualquier ciudadano comprometido con Málaga, y Andalucía en general, va a encontrar en este congreso un medio muy interesante y atractivo para participar activamente en el diseño y construcción del futuro de su innovación industrial.

En un momento en el que la competitividad global depende más que nunca de la innovación, quedarse al margen ya no es una opción. Participar en este congreso significa formar parte de una red de decisión y de acción que marcará los próximos años de la industria europea, y más concretamente del ecosistema de innovación de nuestra región.

La invitación está sobre la mesa: Málaga reúne el talento, la visión y el ecosistema para impulsar la innovación industrial. Y tú puedes ser parte de ello. Te esperamos.