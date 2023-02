Hay cosas que me irritan y frustran de la vida en España y puede que algún día escriba sobre ello, pero estas cosas se ven superadas por las cosas que me gustan, que me hacen sonreír y pellizcarme de vez en cuando de que realmente vivo aquí.

Esta es sólo una pequeña lista muy aleatoria de cosas que hacen que la vida sea diferente para mí. Puede que a usted le parezcan perfectamente normales, pero para su vecino guiri ha sido un viaje de descubrimiento que probablemente nunca acabará.

El desayuno. Empezar el día sentándose en una cafetería y desayunando (o incluso mejor, después de haber empezado a trabajar una hora antes). Nada de correr por las calles con una taza de poliesterina, sino café en vaso y un bocadillo o churros recién hechos.

Antes de desayunar, es posible que haya viajado en los autobuses locales y el Metro por Málaga y no puede haber una ciudad con nombres de rutas y estaciones de autobús más magníficos: Mangas Verdes, Mármoles, Puerta Blanca, Princesa, Alegría de la Huerta, Monte Dorado, Las Pirámides, Las Delicias o La Luz/La Paz. Seguro que hay muchas más, pero siempre me hacen sonreír.

Puede que me despierten poco antes de la una de la madrugada cuando los están vaciando al final de la calle que nos separa, pero soy una gran admiradora de los contenedores subterráneos de la ciudad. Más limpios, menos malolientes, una solución muy buena.

Vermú. Un aperitivo tan popular entre todas las generaciones. Un vaso de vermú y unas ensaladillas en La Pechá, en el Soho, o en el ambiente único de la Antigua Casa de Guardia. Qué gran complemento para la vida.

El certificado digital es una idea genial, porque ahorra tener que recordar 101 contraseñas individuales. Que puede actualizar fácilmente, hacer solicitudes, pagar facturas e impuestos con el Ayuntamiento con un solo clic. Que pueda acceder a sus cuentas fiscales a través de la Agencia Tributaria con un solo clic. Que su permiso de conducir esté disponible en una aplicación en su teléfono y pueda mostrar si tiene pendiente una temida multa.

Poder acceder a las citas con el médico o la enfermera a través de la app es mucho más fácil que lo que experimentamos en el Reino Unido, donde la regla general es que hay que llamar a las 08:30h de la mañana y rezar para ser el primero en la cola para acceder a las citas disponibles. Puede volver a comprobar a qué hora y dónde acudir para sus citas. ¿Qué medicación le han recetado? Su historial médico está fácilmente disponible con sólo pulsar un botón, gracias al certificado digital.

Calles bonitas. Calle San Agustín, Calle San Juan, Calle Sebastián Souvirón, Calle Echegaray. La lista es casi interminable. Esperemos que se conserven para las generaciones venideras.

Fútbol y baloncesto. Los dos deportes más populares de España y me encanta la pasión que los aficionados malaguistas y del Unicaja sienten por sus equipos y el increíble ambiente que crean en los partidos. Algún día alguien rescatará nuestro club de fútbol y lo convertirá en el orgullo de la ciudad.

Ferias y festivales. La Semana Santa, la Feria, el Carnaval (mi mayor obstáculo para la integración total), el Festival de Cine, la Noche en Blanco, las Luces de Navidad. Nunca es aburrido en esta ciudad.

El mar, a sólo unos minutos a pie de casa. Está ahí para todos, todo el año. En verano se convierte en la sala de estar de muchos lugareños. Los amaneceres y las puestas de sol son un hermoso extra.

En invierno. Estamos desesperadamente faltos de lluvia y eso es una gran preocupación. También ha hecho mucho frío en las últimas semanas, pero poder sentarse al sol en camiseta, sentir el calor del sol será siempre especial para un guiri del norte de Europa.

