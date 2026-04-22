Premio millonario en Nerja: un único acertante de seis números en la Bonoloto gana 5,5 millones de euros

Administración de Lotería en la que se vendió el boleto. Google Maps

Las claves

Las claves Generado con IA Un único acertante ha ganado 5.557.897 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado el martes 21 de abril. El boleto premiado fue validado en el Despacho Receptor de Plaza de la Ermita, número 25, en Nerja (Málaga). La combinación ganadora fue 23, 46, 21, 25, 31 y 01, con el complementario 20 y reintegro 0. Málaga vuelve a destacar entre las provincias agraciadas con grandes premios de lotería nacional.

Un boleto validado en Nerja (Málaga) ha sido agraciado con el premio de Primera Categoría (seis aciertos) en el sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 21 de abril, con una cuantía que asciende a 5.557.897 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto ganador fue validado en el Despacho Receptor situado en Plaza de la Ermita, número 25, en el municipio malagueño, que se convierte así en protagonista al repartir este importante premio millonario.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 23, 46, 21, 25, 31 y 01, mientras que el número complementario fue el 20 y el reintegro correspondió al 0.

Al tratarse de un único acertante de Primera Categoría, el afortunado o afortunada se llevará íntegramente el premio acumulado, que supera los cinco millones y medio de euros.

La Bonoloto continúa así repartiendo suerte en la provincia de Málaga, que vuelve a situarse en el mapa de los grandes premios de la lotería nacional.